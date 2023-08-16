Глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на отказ от части своей территории. Об этом Стиан Йенсен заявил во время дебатов в норвежском городе Арендаль. На вопрос журналистов, считает ли НАТО, что Украина должна уступить землю для достижения мира с Россией и будущего членства в НАТО Йенсен отметил, что обсуждение будущего статуса уже идёт, и что вопрос об уступках России территории поднимают другие страны. "Я не говорю, так должно быть. Но это может быть возможно", - добавил Йенсен.

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В Киеве официально сразу отреагировали. Вопрос изменения территориальной целостности Украины не обсуждается. Украина, как и НАТО, не торгует своими территориями и гражданами. Безопасность одних украинцев не может решаться за счет остающихся в оккупации других, и чьей жизни, здоровью и свободе угрожают захватчики. За развязанную войну Россия заслуживает не поощрения захвата новых территорий, а наказания, расплаты и искупления. Иначе это будет дурным примером для всех потенциальных захватчиков в мире. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от части своих территорий играет на руку России.

В интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО. Неосмотрительным высказыванием Стиана Енсена уже воспользовался заместитель Путина в Совбезе РФ Д.Медведев, заявивший, что все территории Украины под вопросом. Поэтому украинцам придётся переносить свою столицу куда-нибудь во Львов, так как Киев был столицей Руси. Приходится снова напомнить этому невежеству из Кремля, что россияне имеют только побочное отношение к Киевскому государству Русь. Титульным народом этого государства были славянские племена, еще с первого века нашей эры жившие на территории всей современной Украины за исключением южных регионов.

Территории же современной европейской России, входившие в состав государства Русь, были захвачены войском Киева и были населены местными финно-угорскими племенами и славянами прибывшими на эти просторы в 8-м веке из Польши, не имевших этнического родства со славянами, жившими в регионе городов Киева, Чернигова, Переяслава, Галича и Владимира на Волыни. Именно эти славяне и являлись титульным народом Руси. А историческая родина Медведева, как и Путина, – это болота вокруг современных Москвы и Петербурга. Это и есть несомненные исторические территории современной России.

23 августа 2023 в Украине состоится третий саммит Международной Крымской платформы. Российская агрессия против Украины началась в 2014 году из Крыма, поэтому само освобождение полуострова и будет означать завершение российско-украинской войны. Масштабирование российской агрессии после 2014 года стало возможным, поскольку мир ненадлежаще отнесся к оккупации и незаконной аннексии Крыма со стороны РФ. Украина вправе использовать все конвенционные средства защиты своей территориальной целостности и суверенитета. Деоккупация Крыма вернёт на эту территорию законность, безопасность, экономические и социальные перспективы населения. Только контроль Украины над Крымом будет обеспечивать безопасность в Азово-Черноморском регионе и является предпосылкой использования всего потенциала международной кооперации в странах Причерноморья. Первые русские в Крыму появились только в конце 18-го ст. после его захвата российской армией. При этом этническим большинством на полуострове они стали только после приказа из Кремля по поводу насильственной преступной депортации всего крымскотатарского народа и других автохтонных и коренных народов Крыма в мае 1944 года.

Для того, чтобы окончательно вернуть в государственно-правовое поле территорию полуострова, Украине должна быть оказана необходимая военно-техническая помощь от стран демократии и государств-членов НАТО. Украина благодарна за критически важную поддержку своих партнёров. Сотрудничество в различных форматах в военной сфере как двусторонней, так и многосторонней, показало единство цивилизованного мира против террористического режима РФ. Украина способна победить, и это произойдёт раньше или позже. Но чем быстрее будет предоставлено необходимое оружие, тем больше жизней можно спасти. Украинцы имеют высокую мотивацию: скорость овладения новейшими образцами западного оружия и эффективное его применение на фронте удивляет партнёров. Ускорить ход контрнаступления могут ракеты средней дальности Taurus (Германия) и ATACMS (США).

Киев уже выразил обязательство не использовать их на территории России. Украине также необходимо получить преимущество в небе, поэтому предоставление истребителей F-16 может существенно способствовать этой цели. Поставка оружия Украине – это инвестиция в будущий справедливый и стабильный мировой порядок. Причём самую тяжёлую миссию уже взяли на себя украинцы, жертвующие собственными жизнями ради нового и безопасного мирового порядка.