Мирный план Трампа будет предусматривать 'заморозку' по линии фронта – Bloomberg

США намерены обнародовать долгожданный план президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Ожидается, что его представит спецпредставитель главы Белого дома по Украине и России Кит Келлог на Мюнхенской конференции безопасности. Мероприятие пройдет в Германии с 14 по 16 февраля.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на нескольких неназванных должностных лиц, осведомленных по этому вопросу.

Издание отмечает, что план будет озвучен за неделю до 24 февраля – дату, отмеряющую ровно три года полномасштабной войны в Украине.

Собеседники журналистов не привели конкретные детали этого плана. Однако они отметили, что его пункты будут включать потенциальную заморозку боевых действий по линии фронта, и оставление территории, которую оккупировали россияне, в "неопределенном состоянии".

Также план предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы Москва не смогла снова напасть. Какие должны быть эти гарантии, источники также не конкретизировали.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказал свою позицию по гарантиям безопасности для Украины. Он заявил, что ядерное оружие могло бы стать достаточной гарантией безопасности, если Украина не войдет в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине". При этом глава Белого дома подчеркнул, что разговор ведется как с представителями украинских властей, так и с представителями страны-агрессора России.

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