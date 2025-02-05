Келлог рассказал, когда будет представлена стратегия Трампа по завершению войны в Украине

Спецпредставитель по России и Украине Кит Келлог рассказал, когда будет представлена стратегия президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. По его словам, Америка хочет положить конец кровопролитной войне.

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В соцсети X он сообщил об участии в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая состоится 14-16 февраля 2025 года. Это ведущий мировой форум, предназначенный для обсуждения международной безопасности.

Келлог готовится рассказать о планах Трампа по окончании российско-украинской войны на форуме.

"Как специальный посланник президента США по России и Украине, я с нетерпением жду, чтобы поговорить о цели Трампа положить конец кровопролитной и дорогой войне в Украине. Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами", – написал он.

Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля за неделю до федеральных выборов в ФРГ. Ее проводят каждую зиму с 1963 года, отмена происходит в единичных случаях.

Это одна из самых влиятельных в мире встреча экспертов в области политики безопасности. В этом году примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций. Подтверждение уже поступило от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, президента Европарламента Роберта Мецоли, президента Евросовета Антониу Кошта, высокой представительницы ЕС по внешней и безопасности политики Каи Каллас, генсека НАТО Марка Рютте и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Кита Келлога, ради перемирия и окончания войны Россия и Украина будут вынуждены пойти на некоторые уступки. Он добавил, что это решение будет лучшим для обеих сторон.

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