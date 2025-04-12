Келлог: отношения между Вашингтоном и Киевом 'вернулись на верный путь'

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что отношения между Вашингтоном и Киевом "возвратились на правильный путь". Так он отреагировал на возобновление переговоров между двумя странами по соглашению об ископаемых.

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По его словам, украинские чиновники пытаются совместно с представителями США превратить "бизнес-соглашение" в "дипломатическое соглашение". Об этом говорится в материале The Times.

Келлог положительно оценил возобновление переговоров между Украиной и США, отметив, что отношения между двумя странами "вернулись на правильный путь".

Такое заявление он сделал по прибытии в Вашингтон в пятницу, 11 апреля, технической группы украинских чиновников для обсуждения соглашения о предоставлении США доступа к украинским залежам критических ископаемых, таких как литий, титан и уран, в обмен на дальнейшую поддержку и инвестиции США в послевоенное восстановление Украины, пишет издание.

По его словам, американские должностные лица недооценили то, что связано с обеспечением соглашения.

"Это не простое "да" или "нет". Люди на самом деле не понимали процесс так хорошо, как должны", – отметил Келлог.

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что окончательное решение о предоставлении США доступа к украинским минералам будет принимать Верховная Рада Украины.

Также он добавил, что в администрации Трампа признали, что "никто не знает" ни того, какие именно полезные ископаемые есть в Украине, ни того, насколько большую ценность представляют эти залежи.

"В последний раз геологическую разведку проводили еще при Советском Союзе", – отметил генерал.

Сейчас, добавил Келлог, переговоры в разгаре. И перед официальными лицами, работающими в Вашингтоне, стоит задача решить существующие сложности в ближайшие дни и превратить "бизнес-соглашение" в "дипломатическое соглашение".

Напомним, ранее этому изданию Келлог рассказал о своем видении применения европейских войск в Украине. Он рассуждал о том, в какой именно части Украины могли бы быть развернуты войска союзников, где будут находиться только украинские военные, а где останутся оккупанты. При этом спецпредставитель Трампа высказался крайне неудачно, заявив: "Мы можем разделить Украину как послевоенный Берлин в рамках "мирного соглашения".

Это заявление было трактовано как предложение Келлога поступить с Украиной, которая продолжает защищаться, так, как в свое время поступили с Германией, которая развязала Вторую мировую и в конце концов капитулировала в ней. Так что генералу пришлось оправдываться за сказанное. Он заявил, что "не имел в виду раздел Украины" и обвинил The Times в искажении его слов.

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