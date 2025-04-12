'Я не имел в виду раздел Украины': Келлог обвинил The Times в искажении его слов

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прокомментировал статью The Times, где он говорил о разделе нашего государства "как Берлина после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения. Посланник утверждает, что авторы материала неправильно подали его слова.

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Об этом Келлог написал на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что не имел в виду раздел Украины.

"Статья The Times неправильно подает мои слова. Я говорил о силах устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. Когда речь шла о разделе, я имел в виду распределение районов или зон ответственности для союзных сил (без участия войск США). Я не имел в виду раздел Украины", – отметил спецпредставитель Трампа.

Напомним: Кит Келлог сделал предположение для аналитиков The Times относительно того, что Украина в рамках мирного соглашения может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны". По его прогнозу, западный контингент Коалиции желающих может контролировать зоны на западе страны, а российская армия – на оккупированном востоке. Между ними будут украинские силы и демилитаризированная зона.

Украина достаточно большая страна, чтобы "разместить несколько армий, стремящихся добиться прекращения огня", отметил он. Линией распределения на юге страны Келлог обозначил реку Днепр, "являющуюся большим препятствием".

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил Дональду Трампу "разрешить" агрессору аннексировать четыре украинских области – Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую. Спецпредставитель Трампа в Украине генерал Кит Келлог выступил против такого сценария.

Последний заявил, что Украина, хотя и готова к переговорам касательно некоторых условий, связанных со спорной территорией, никогда не согласится уступить полное право собственности на эти земли России.

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