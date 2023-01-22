''Каждый день промедления – это смерти украинцев'': у Зеленского обратились к Западу и назвали единственный сценарий завершения войны

В Офисе президента Украины обратились к западным союзникам. Соратники главы государства назвали единственный сценарий завершения войны, который состоит в поражении страны-агрессора Росии.

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Об этом написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк. Он заявил, что Запад никуда не денется и в конце концов предоставит Украине всю необходимую военную помощь.

"Послесловие к глобальной нерешительности… Вы все равно поможете Украине нужным орудием и осознаете: нет никакого варианта окончить войну, кроме поражения России", – заявил он.

Также Подоляк добавил, что нерешительность Запада в помощи нашей стране, которая существует на данный момент, является причиной жертв российской агрессии.

"Но сегодняшняя нерешительность убивает еще большее количество наших людей", – подчеркнул советник главы ОП.

По его словам, нужны быстрые решения. Так как война РФ убивает украинцев каждый день.

"Каждый день промедления – это смерть украинцев. Думайте побыстрее", – призвал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Подоляк призвал Соединенные Штаты Америки предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км. Он отметил, что уже пришло время для передачи такого вооружения.

Также OBOZREVATEL писал, что глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что договориться о поставках Украине танков Leopard на "Рамштайн-8", которая состоялась 20 января, не удалось. Не принесла встречи и хорошие новости по получению американских Abrams. Этот вопрос может вернуться на повестку дня ближе к весне, когда ВСУ могут начать контрнаступление.

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