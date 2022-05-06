Канцлер Германии Шольц озвучил прогноз касательно продолжительности войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что война, начатая Россией против Украины, не завершится быстро. По его убеждению, страна-агрессор постоянно демонстрирует, что готова и дальше продолжать разрушать украинское государство.

В то же время, политик констатировал, что российские оккупанты не достигли ни одной из поставленных целей своего вторжения на территорию соседней страны. Такие заявления Шольц озвучил на брифинге с чешским коллегой Петром Фиалой в четверг, 5 мая, передает Укринформ.

"Использование войск и техники, демонстрируемое РФ, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время", – подчеркнул он.

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Шольц считает, что все страны мира должны показать единство и давить на Россию, чтобы она вывела свои войска из Украины. Политик надеется, что две страны смогут завершить войну дипломатическим путем.

По его мнению, государство-агрессор собиралось покорить всю Украину за очень короткое время, а большим достижением украинцев и Вооруженных сил страны стало то, что они смогли остановить наступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Шольц заявил, что Европа снимет санкции с России только после консультаций с Украиной по этому вопросу. Так, ограничения не будут сняты, пока Кремль не договорится с Киевом на условиях, которые будут устраивать Украину.