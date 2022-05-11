Канада и Германия договорились о совместной работе по экономической изоляции России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц согласились совместно работать над усилением экономической изоляции РФ. Решение политики приняли из-за развязанной страной-агрессором войны против Украины, которая длится уже 77-й день.

Договоренности они достигли во время телефонного разговора 10 мая. Об этом канадский премьер написал в своем Twitter.

"У меня был продуктивный разговор с канцлером. Мы высоко оценили мужество украинского народа, подтвердили нашу решительную поддержку президенту Владимиру Зеленскому и его правительству", – подчеркнул он.

Также добавил, что обсудил с Шольц глобальные последствия войны. В частности, вопросы, связанные с продовольственной и энергетической безопасностью.

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На сайте правительства Канады отмечается, что Трюдо и Шольц договорились и дальше поддерживать тесную координацию для продолжения поддержки Украины и дальнейшей экономической изоляции РФ.

Добавим: накануне в Украину приезжала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра. Они посетили разрушенные российскими войсками Бучу и Ирпень Киевской области.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Бербок заявила, что Германия полностью откажется от российских нефти, газа и других энергоносителей. По ее словам, на реализацию такого решения нужно время, но отказ будет безвозвратным.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая премьер Канады совершил неанонсированный визит в Украину. Первой остановкой Трюдо стал разрушенный Ирпень – он был шокирован, увидев сожженные оккупантами дома и уничтоженные объекты инфраструктуры.