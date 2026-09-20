Канада хочет присоединиться к кредиту Украине на 90 млрд евро: переговоры продолжаются

В Европейской комиссии подтвердили, что Канада хочет присоединиться к кредитной программе Европейского Союза для Украины на сумму 90 млрд евро. В настоящее время ведутся соответствующие технические переговоры.

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Об этом журналистам сообщил представитель Еврокомиссии, передает Euronews. Детали относительно возможного вклада Канады все еще находятся на стадии переговоров.

"Я могу подтвердить, что Канада выразила заинтересованность в присоединении к кредитной программе поддержки Украины на сумму 90 млрд евро. Мы активно сотрудничаем с Канадой, и соответствующие технические переговоры продолжаются", – отметил он.

В случае привлечения Канады Украина сможет закупать оружие и боеприпасы у канадских оборонных компаний, минуя требования "Произведено в Европе", действующие для этого кредита. В свою очередь Оттава должна будет выплачивать долю от 3 млрд евро в виде процентов, в зависимости от того, какую выгоду получат ее компании.

Подробности о кредите

Лидеры ЕС создали эту кредитную программу для покрытия двух третей финансовых и военных потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, а оставшуюся треть будут покрывать другие западные союзники.

90 млрд евро привлекаются путем совместного кредитования и генерируют около 3 млрд евро ежегодных процентных выплат, которые будут пропорционально выплачиваться 24 государствами-членами. При этом Венгрия, Словакия и Чехия добились права не участвовать в этой схеме.

На данный момент Брюссель уже выплатил почти 15 млрд евро, и в ближайшее время ожидаются новые транши.

"Чем больше стран присоединится, тем лучше. Это позволит Украине получить лучшее и наиболее подходящее оборудование для ее оборонных нужд", – отметил представитель Еврокомиссии.

Напомним: первая сделка Drone Deal со страной американского континента будет заключена именно с Канадой. Канада готова заказывать большие объемы украинских дронов, и 30% произведенной продукции будет передаваться Украине, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали о том, что Канада выделила 350 млн канадских долларов, или около 270 млн долларов США, на закупку для Украины ракет-перехватчиков для систем ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз якобы готов предоставить Канаде возможность стать первым ассоциированным членом объединения. Обращаясь непосредственно к премьер-министру Канады Марку Карни, глава ЕК заявила о "новом формате отношений" между Канадой и ЕС.

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