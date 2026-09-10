Канада закупит ракеты-перехватчики для ПВО Украины на сумму 270 миллионов долларов, — Карни

Канада выделила 350 млн канадских долларов, или около 270 млн долларов США, на закупку для Украины ракет-перехватчиков для систем ПВО. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Калгари заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Видео дня

Видео с заявлениями Зеленского и Карни, а также с подписанием декларации о столетнем партнерстве между Украиной и Канадой было опубликовано 10 сентября на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Карни заявил, что страны завершили соглашение о закупке воздушных перехватчиков с помощью механизма JUMPSTART.

По словам канадского премьера, стоимость соответствующего пакета составляет 350 млн канадских долларов. Он отметил, что эти средства помогут защищать жителей Украины, критически важную инфраструктуру и украинское небо.

"Канада и Украина завершили соглашение о закупке критически важных воздушных перехватчиков с помощью механизма JUMPSTART. Этот пакет оборудования стоимостью 350 млн долл. поможет защитить жителей Украины, инфраструктуру страны и её воздушное пространство", — сказал Карни.

Поддержка энергетики

Помимо закупки ракет-перехватчиков, Канада направит средства в Фонд поддержки энергетики Украины. Также страна предоставит кредитные гарантии на сумму 430 млн канадских долларов, или около 330 млн долларов США, для закупки Украиной природного газа в течение зимнего сезона.

Карни также сообщил о сотрудничестве Украины и Канады в энергетической сфере и в области критически важных минералов. По его словам, это должно способствовать обеспечению надежных цепочек поставок.

Кроме того, Канада вместе с европейскими союзниками работает над созданием совместного фонда поддержки украинских ветеранов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 10 сентября прибыли в Канаду с трехдневным визитом, чтобы провести переговоры и посетить мероприятия в Калгари, Торонто и Норт-Бэй. Целью визита является углубление сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики.

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