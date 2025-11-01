Канада хочет подарить Украине один из крупнейших в мире самолетов: почему он под арестом

Канада планирует передать Украине большой российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан", который стоит под арестом в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. Для этого канадское правительство должно выиграть судебный процесс по окончательной конфискации транспортника.

Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на министра иностранных дел страны Аниту Ананд.

Самолет принадлежит группе "Волга-Днепр", на которую Канада наложила санкции. По словам Ананд,канадское правительство обратилось в суд с запросом о разрешении на окончательную конфискацию этого воздушного судна.

Ан-124 является одним из крупнейших грузовых самолетов в мире. Канадские чиновники ранее предупреждали, что Россия могла бы использовать его, чтобы доставлять военные грузы для войны против Украины.

"Самолет "Антонов" является мощным символом ответственности. Те, кто способствует войне России, понесут ответственность, а Украину не оставят восстанавливаться самостоятельно", – заявила Ананд.

Правительство Канады начало судебную процедуру весной этого года. По словам министра, выяснение структуры собственности этого транспортника было сложным.

Ананд напомнила, что Россия полностью уничтожила некоторые украинские самолеты "Антонова" в начале войны. Поэтому передача конфискованного воздушного судна, по ее словам, "в определенном смысле это пополнение парка "Антонова".

По словам главы МИД Канады, правительство рассматривает несколько вариантов передачи самолета в Украину. Если суд не даст согласие, решение могут принять через специальный закон.

Что известно об АН-124 "Руслан"

АН-124 – это тяжелый транспортный самолет, разработанный в КБ Антонова. Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 года в Киеве, а производство началось в 1984 году. На вооружение военно-транспортной авиации бывшего СССР самолет поступил в январе 1987 года.

Ан-124 до появления Ан-225 "Мрия" был самым большим самолетом в мире, лишив этого титула американский C-5 Galaxy. После уничтожения "Мрии" остается самым тяжелым самолетом, вторым в мире по грузоподъемности после Boeing 747-8 и крупнейшим военным транспортным самолетом.

Он способен перевозить до 120 тонн груза и участвовать в военных операциях.

После начала полномасштабного вторжения часть украинских самолетов Ан-124 из-за повреждения ангара в Гостомеле базируется в Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая 2025 года Канада начала конфискацию арестованного российского самолета Ан-124 "Руслан", принадлежащего российской авиакомпании "Волга-Днепр". Эта компания находится под канадскими санкциями.

