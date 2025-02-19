Канада хочет быть 'частью разговоров' о гарантиях безопасности для Украины после войны, – Жоли

Канада заинтересована в гарантировании безопасности Украины после окончания войны, которую развязала Россия. Этот конфликт не может завершиться на условиях, которые позволят РФ и дальше дестабилизировать Европу.

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Об этом 18 февраля заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает National Post. Она хочет, чтобы канадцы "сыграли определенную роль" в поддержке мира в Украине.

Канада хочет помочь обеспечить длительный мир в Украине после того, как Вашингтон направил неоднозначные сигналы относительно того, могут ли американские войска помочь в обеспечении мирного соглашения.

"Мы хотим быть частью этих разговоров о гарантиях безопасности. Мы хотим быть частью разговоров, связанных с привлечением большего количества канадцев к защите Украины", – сказала Жоли.

Мы писали о том, что президент Владимир Зеленский объяснил, что гарантии безопасности для Украины должны быть реальными и действенными. По его словам, в условиях войны Киеву необходимо знать, от кого можно ожидать настоящих гарантий и кто способен их обеспечить.

В частности, речь идет о возможности размещения военного контингента стран-партнеров, в частности, из Европы и США.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что его страна не будет отправлять в Украину сухопутные войска для боевых действий против России. В то же время он считает возможным отправить ограниченное количество миротворцев для "поддержки украинцев", которые находились бы по линии разграничения, и, возможно, под мандатом ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже 17 февраля заявил, что Европа "готова и желает" взять на себя инициативу по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности. Впрочем, конкретных решений он не озвучил.

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