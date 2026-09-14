Каллас заявила, что ЕС разрабатывает новую стратегию в отношении Арктики в связи с активностью России: что известно

Европейский Союз планируетв октябре 2026 года представить новую стратегию в отношении Арктического региона. Брюссель также уделит внимание российскому теневому флоту и его влиянию на безопасность.

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Об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила журналистам перед началом Европейского арктического саммита в Финляндии. Информацию обнародовала "Европейская правда".

Будущая стратегия будет содержать конкретные проекты в сферах безопасности, климата и окружающей среды. Отдельным вопросом станет деятельность российского теневого флота.

Каллас заявила, что танкеры такого флота представляют экологическую угрозу для европейских вод и в то же время помогают России финансировать войну против Украины.

"Это экологические бомбы с часовым механизмом, которые тикают и в наших водах. В то же время они также подпитывают войну России в Украине", — говорит дипломат ЕС.

Во время саммита в Финляндии европейские лидеры также планируют обсудить укрепление потенциала в Арктике. В частности, речь пойдет о потребности в ледоколах, которые имеют важное значение для деятельности в регионе.

Каллас подчеркнула, что активность России на крайнем севере усиливает геополитическое значение Арктики. Среди факторов она назвала открытие бывших советских военных баз и проведение российских ракетных испытаний в регионе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия активизировала поставки сырой нефти по Северному морскому пути через Арктику, пытаясь поддерживать рекордные объемы экспорта, сократить время доставки сырья азиатским покупателям и избежать рисков, связанных с судоходством через Красное море. Одновременно Москва всё активнее использует Египет в качестве перевалочного пункта для своей нефти перед её дальнейшей перепродажей.

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