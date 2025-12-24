'Какая может быть коммерция с русскими после всего': Зеленский объяснил судьбу ЗАЭС в мирном соглашении

Владимир Зеленский объяснил видение будущего Запорожской атомной электростанции в рамках возможного мирного соглашения. Он рассказал о предложениях партнеров и позиции Украины во время общения с журналистами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой 23 декабря. Он подробно описал пункт документа, по которому стороны пока не пришли к компромиссу, и привел аргументы украинской стороны. Зеленский также прямо прокомментировал американские предложения и возможные форматы управления ЗАЭС.

Позиции сторон

Президент сообщил, что первым пунктом, по которому пока не найден компромисс, является пункт 12 документа, который касается Запорожской атомной электростанции. По его словам, речь идет о предложении совместной эксплуатации станции тремя странами.

"Первый пункт, по которому мы пока фактически не нашли компромисс: пункт 12, документа: Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами –Украина, США, РФ. Это – предложение Америки. Здесь нужно понять, что происходит".

Зеленский отметил, что российская сторона считает, будто сможет самостоятельно эксплуатировать станцию, несмотря на международное право и механизмы МАГАТЭ.

"Русские считают, что они все равно сделают так, что Запорожская атомная станция будет эксплуатироваться ими. Они ее оккупировали и они считают, что мы не можем, кроме международного права и каких-то механизмов МАГАТЭ, что-то сделать, чтобы запретить им возобновить работу ЗАЭС".

Президент отметил, что российская сторона связывает вопрос запуска ЗАЭС с гуманитарными аргументами.

"Они будут привязывать работу этой станции к гуманитарному аспекту, к тому, что есть вот люди на временно оккупированных территориях, а у людей нет воды, нет электричества. Они будут говорить, что давайте восстановим дамбу, давайте мы запустим электричество".

По словам Зеленского, именно поэтому партнеры предлагают совместный механизм управления объектом.

"И поэтому партнеры говорят, что хотят совместный механизм управления этим объектом, потому что "русские" все равно считают, что будут этот объект эксплуатировать. Американская сторона нам говорит, что это может быть совместный между Украиной, США и "русскими" – то есть когда три стороны получают дивиденды от этого предприятия".

Он также привел детали предложения США по распределению долей.

"На сегодня выглядит это так. США предлагают "33% на 33% на 33% на 33%". И американцы – как главный менеджер этого совместного предприятия".

В то же время президент подчеркнул, что такой формат является неприемлемым для Украины.

"Понятно, что для Украины это звучит очень неудачно и не совсем реалистично. Как можно иметь совместную коммерцию с "русскими" после всего?"

Подробности переговоров

Зеленский озвучил альтернативное предложение украинской стороны, которое, по его словам, считается компромиссным.

"Наше компромиссное предложение таково: Запорожская электростанция эксплуатируется совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина. 50 на 50. Но 50% произведенной электроэнергии дается Украине, а еще по 50% – США самостоятельно определяет свое распределение".

Президент подчеркнул, что Украина считает ЗАЭС своей станцией.

"Мы считаем, что это наша станция, наши люди там будут работать, и мы с американцами понимаем, как построить совместное управление".

Он также обратил внимание на масштаб работ, необходимых для восстановления ЗАЭС.

"Но при этом еще говорится о том, что идет восстановление станции, это недешевый проект. Надо восстановить дамбу, потому что без дамбы, которая была уничтожена "русскими", ЗАЭС все равно не может нормально работать. Надо восстановить саму станцию".

По словам Зеленского, отдельными вопросами остаются инвестиции, демилитаризация территории и ситуация в Энергодаре.

"И туда, и туда нужны инвестиции. Надо демилитаризовать территорию станции. Есть город Энергодар, который сейчас оккупирован. То есть много вопросов, которые надо решить, чтобы станция могла работать".

Президент подытожил, что Украина продолжает обсуждение с американской стороной.

"Но если Америка сможет это решить, то такой актив может работать 50 на 50 с Америкой, и мы об этом с ними говорим. Получится ли это у них? Или они будут предлагать и в дальнейшем другое? Это уже то, о чем еще надо говорить".

Вопрос дамбы и безопасности

Во время общения с прессой журналисты поинтересовались, рассматриваются ли США как партнер в восстановлении Каховской дамбы. Президент подчеркнул, что объект расположен на временно оккупированной территории и его восстановление требует значительных ресурсов.

"Дамба расположена на временно оккупированной территории. Чтобы ее построить, надо около 2 миллиардов евро и надо, чтобы кто-то вложил эти деньги. "Русские" не будут сами вкладывать. Единственное, что им нужно – питьевая вода в Крым".

Зеленский отметил, что вопрос воды шире и касается не только оккупированных территорий, но и работы атомной станции.

"Я верю, что американцы смогут быстро построить дамбу, за счет которой будет вода. Но вода будет везде. Вы же помните, что и на территориях, которые мы контролируем, также вода пошла. Мы там восстановили другими путями. Важно, что вода нужна также для того, чтобы атомная станция работала".

По его словам, обсуждение будущего ЗАЭС было длительным и сложным.

"О станции было, примерно, часов 15 разговоров. Это все очень сложные вещи".

Отдельно журналисты спросили о формировании менеджмента на Запорожской атомной электростанции. Президент очертил возможную модель управления.

"Может быть украинская команда и американский топ-менеджмент – и я в это верю, потому что предприятие украинско-американское – это нормально, мы партнеры в этом".

Он объяснил, почему формат с привлечением российской стороны считает неприемлемым.

"Если еще с "русскими", то это немного такое, что у нас было до войны. И много у нас таких было предприятий там, где украинцы с "рускими", а потом понятно чем все заканчивается. Я не понимаю, как это может быть, это очень сложно, – мы враги. Сложно с ними иметь что-то общее на будущее".

Зеленский повторил украинское предложение относительно формата после завершения войны.

"Я считаю, что наше предложение также компромиссное – по окончанию войны американо-украинское предприятие – 50% на 50%. 50% произведенной энергии будет выделено для Украины, США самостоятельно будут определять распределение своей части произведенной электроэнергии".

Он также упомянул Каховскую дамбу и гидроэлектростанцию как часть более широкого проекта.

"Каховская дамба и гидроэлектростанция, которая необходима для безопасной и нормальной работы Запорожской атомной станции, может быть воссоздана как совместный региональный проект процветания с аналогичной операционной структурой".

Отдельно президент подчеркнул условие безопасности для реализации таких решений.

"Но считаем, что для этого, чтобы это все произошло и функционировало безопасно, – Запорожская атомная электростанция, город Энергодар, также Каховская гидроэлектростанция должны быть демилитаризованы, потому что сейчас там – российские войска и война, нет необходимой безопасности".

На уточняющий вопрос журналистов относительно вывода российских войск из Энергодара Зеленский ответил прямо.

"Мы считаем, что это должно быть так. Если там есть доля Украины, в том или ином виде, там не может быть присутствия "русских" войск. Вопрос болезненный, и на него согласия нет. Пока что".

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль устроил провокацию с обесточиванием электростанции, поскольку пытается переподключить ее к собственной энергосистеме. Однако "Росатом" не имеет специалистов, которые могли бы эффективно управлять модернизированным оборудованием ЗАЭС.

Так или иначе, но только 19 ноября временно оккупированную ЗАЭС снова подключили к основной воздушной линии электропередачи "Днепровская".

