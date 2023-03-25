Сначала — о первом. Когда главный китаец демонстративно "назначил" путина на новый президентский срок, это точно спровоцировало оркостанского избирателя вспомнить об "иноагентах", то есть наверняка сработало именно против "выдвиженца".

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Заодно в очередной раз призадумались и местные "элиты", а так ли им нужен бешеный неудачник, который, к тому же, явно устраивает Китай значительно больше, чем их самих.

Это была подстава номер раз. Подстава же номер два оказалась круче: подставил китаец уже не столько лично пуйло, сколько мордор в целом.

Вспомним ответ пуйлового помощника об отношении рф к китайскому мирному плану. Помощник официально изрёк, что на Западе план вызывает раздражение, а в москве — уважение. И хотя выражение "Ты меня уважаешь?" — чисто [алкогольно-]русское, но когда в ответ на просьбу оценить мирный план говорят: "Мы вас уважаем", то это ответ на самом деле по-китайски. В переводе же на русский он означает элементарное игнорирование, так что отличие от западного-де "раздражения" тут чисто эмоционально-рефлексивное: игнор — и там и там, но с разной окраской, каковая окраска роли особо не играет.

В самом же китайском плане ключевыми для Украины были два первых пункта: о территориальной целостности, то есть о возврате к границам 1991-го года, и о нерасширении военных блоков, то есть о невступлении Украины в НАТО. Именно эту "ничейную" сделку — возврат территорий в обмен на внеблоковость Украины — и отвергло пуйло, чем полностью разоблачило себя перед всеми, ведь из-за НАТО, мол, всё и начиналось. Теперь же всему миру — и коллективному Западу в том числе — чётко показано, что НАТО здесь ни при чём, а "миролюбивому" мордору просто нужны территориальные завоевания, так что ублажать его бессмысленно, ибо он не защищается, а нападает.

Стало быть, курс на переговоры с ним неконструктивен и контрпродуктивен, а потому надо не склонять Украину к разговорам-переговорам, а давать ей — и очень быстро! — много оружия, что, собственно, Запад сразу же и смекнул.

На вопрос, специально ли Си так дважды подставил пуйло, отвечу для многих неожиданно: не исключено, что да! Ибо он, надеюсь, не дурак и всего этого не мог не предвидеть — тем более, что китайские спецслужбы работают грамотно и реальной ситуацией владеют. Там должны понимать, что объективно КНР отнюдь не бенефициар-выгодополучатель на случай победы рф, а наоборот — потенциальный главный пострадавший из-за очевидного тогда второго президентства Трампа.

То есть коварный Си, похоже, наконец сообразил, что невозвращение Трампа в Америке для него гораздо важнее сохранения путина в россии, потому что в этот раз Трамп Китай полностью раскитаит и вернёт с одного из двух полюсов биполярного мира в нищее средневековье, где ему уже будет и не до россии, и не до Тайваня. Но для того, чтобы Трамп не победил Байдена, победить в войне должна именно Украина, на волне чего демократы только и смогут остаться в Белом доме. Вот на Победу Украины ушлый киташечка исподтишка и сработал (причём, видимо, именно сознательно, а не невольно).

Некоторые плоды по мгновенной реакции Запада (особенно — США!) мы уже видим, вот тут-то резко подключилась и сама Украина, требовательно попросив дорогих союзников ускорить поставку дальнобойного оружия и самолётов, ужесточить санкции, ускорить саммит по Украине и её евроинтеграцию. Украина говорит с союзниками по-военному честно, а не просто сообщая им, что очень их уважает: такой откровенный подход — гораздо эффективнее.

Вместе победим, слава Украине!