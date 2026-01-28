'Как только позволят условия': ПАСЕ подтвердила, что выборы во время военного положения невозможны

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила, что выборы не могут проводиться в условиях военного положения. Там призвали продолжать поддержку Украины, чтобы обеспечить безопасное и инклюзивное волеизъявление, как только условия позволят его организовать.

Об этом говорится в резолюции "Выборы во времена кризиса". Ее во вторник, 27 января, на сессии ПАСЕ в Страсбурге поддержали 100 делегатов, 6 воздержались, передает "Укринформ".

"Признавая, что некоторые кризисы являются не временными нарушениями, а длительными чрезвычайными состояниями с глубокими последствиями для демократического управления, Ассамблея напоминает о своей Резолюции 2605 (2025) "Правовые вопросы и нарушения прав человека, связанные с агрессией Российской Федерации против Украины" и подтверждает, что в соответствии с международными демократическими стандартами выборы не могут проводиться в условиях военного положения", – сказано в документе.

В ПАСЕ назвали полномасштабную войну России против Украины одним из самых серьезных вызовов для прав, свобод и работы демократических институтов.

"Свободные и честные выборы являются основой демократии, которая базируется на пяти основных принципах европейской избирательной традиции: всеобщее, равное, свободное, тайное и прямое избирательное право. Пандемия COVID-19 резко продемонстрировала влияние чрезвычайных ситуаций на функционирование демократических институтов и демократический процесс, в частности на организацию и проведение выборов.

Кроме пандемии COVID-19, такие кризисы, как террористические атаки, стихийные бедствия и широкомасштабная агрессивная война, начатая Российской Федерацией против Украины, имели значительное влияние на выборы, испытывая устойчивость, честность и справедливость избирательных процессов в чрезвычайных ситуациях", – отмечается в резолюции.

В то же время становится все более очевидным, что сегодня выборы редко проходят в нормальных условиях. Они проходят в контексте постоянной напряженности: поляризации, системной дезинформации, иностранного вмешательства, киберугроз, климатических изменений и расширения конфликтов. Ассамблея отмечает, что это стирает грань между чрезвычайными и обычными вызовами, подчеркивая необходимость для государств и институтов рассматривать избирательную устойчивость как структурную необходимость.

В ПАСЕ призвали государства-члены обновлять избирательное законодательство, обеспечивать прозрачность решений о возможном переносе выборов, укреплять киберзащиту и развивать стратегии противодействия дезинформации.

Там также настаивают на срочном пересмотре подходов к национальной безопасности и защите выборов на фоне войны РФ против Украины и гибридных угроз против государств-членов Совета Европы.

В то же время Ассамблея призвала к поддержке государств, пострадавших от длительных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, с "особым вниманием к Украине", чтобы обеспечить проведение "безопасных, инклюзивных и надежных выборов, в соответствии с европейскими и международными стандартами, как только это позволят условия".

Как сообщал OBOZ.UA, Центральная избирательная комиссия Украины предлагает подождать шесть месяцев между завершением действия военного положения в стране и началом избирательного процесса и, соответственно, проведением выборов. Это время нужно для оценки возможности проведения выборов на отдельных территориях, анализа готовности избирательной инфраструктуры (с учетом последствий войны), уточнения информации об избирателях и тому подобное.

