Блог | Как реально заинтересовать Штаты срочно предоставить Украине действенную помощь для возврата территорий
Все предприятия на оккупированных территориях Украина должна выкупить за символическую сумму у их украинских собственников и продать Соединённым Штатам тоже не очень дорого в счёт американской военной помощи.
Американцы должны знать, что, защищая украинскую территориальную целостность, они защищают одновременно свою собственную собственность.
А потом — пусть занимаются этими предприятиями и их развитием, создают рабочие места и платят Украине налоги.
Момент перехода собственности — день освобождения соответствующих территорий.
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