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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Как реально заинтересовать Штаты срочно предоставить Украине действенную помощь для возврата территорий

Украина нуждается в помощи от США

Все предприятия на оккупированных территориях Украина должна выкупить за символическую сумму у их украинских собственников и продать Соединённым Штатам тоже не очень дорого в счёт американской военной помощи.

Американцы должны знать, что, защищая украинскую территориальную целостность, они защищают одновременно свою собственную собственность.

А потом — пусть занимаются этими предприятиями и их развитием, создают рабочие места и платят Украине налоги.

Момент перехода собственности — день освобождения соответствующих территорий.

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