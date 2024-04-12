Все предприятия на оккупированных территориях Украина должна выкупить за символическую сумму у их украинских собственников и продать Соединённым Штатам тоже не очень дорого в счёт американской военной помощи.

Американцы должны знать, что, защищая украинскую территориальную целостность, они защищают одновременно свою собственную собственность.

А потом — пусть занимаются этими предприятиями и их развитием, создают рабочие места и платят Украине налоги.

Момент перехода собственности — день освобождения соответствующих территорий.