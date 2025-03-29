Если кто-то думает, что заявление Путина о введении управления ООН – это идиотизм маразматика, тот ошибается. Это целая кампания, над которой, очевидно, работали лучшие умы РФ.

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Далее текст на языке оригинала.

Спойлер: ідея ідіотична. Але ми маємо памʼятати: затверджений план в Росії відпрацьовується, а не викидається в смітник. Тому до цього треба поставитися серйозно.

Отже, якщо коротко. Пєсков сьогодні розшифрував вчорашній спіч Путіна. Наведу повну цитату:

"Россия констатирует отсутствие контроля за вооруженными силами со стороны руководства Украины.

Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, которая, очевидно, не выполняется".

Простіше кажучи, російська ідея полягає в наступному:

Нелегітимна українська влада не контролює армію (нациків), яка живе в анархії (посилає на три букви домовленості, парафовані самим Трампом); Росія залишається миролюбною країною, яка хоче завершення війни, а в Україні нема влади і нацики хочуть крові; Україна – країна терорист.

Повторюся, це тупа ідея, яку не сприйме навіть Іран. Але відтепер і на ще якийсь час це головний наратив росіян. І з ним треба боротися також. Адже одним із головних напрямків цієї інформвійни буде Україна.