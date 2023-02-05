Блог | Александр Кирш: Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло

Итак, как я показал в предыдущем материале, пуйло вовсе не безрассудно, а безрассудство своё только симулирует, причём с большим успехом. В действительности же оно является достаточно здоровым для своего преклонного возраста животным, но осталось обычной питерской шпаной — несмотря ни на возраст, ни на должность директора мордора.

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При этом, сочетая повадки шпаны из подворотни с ядерными возможностями хозяина оркостанской орды, пуйло зачастую пугает серьёзных людей. Так, в своё время, едва не задушив галстуком главного француза Саркози, приговаривая, что его уничтожит, пуйло потрясло бедолагу настолько, что сделало из Саркози таки сцсаркози, уже в следующем году после этого активно поучаствовавшее в недопущении Украины в НАТО: испуг продлился надолго, став испугом самой Франции.

Банально пугало пуйло и несчастную даму Меркель, принимая её в кабинете с огромной собакой без поводка (самкой лабрадора) и зная, как немецкая трусиха их боится. Испуг тоже проявился в том же 2008-м: она (дама, а не собака, хотя и собака тоже) в принятии того решения сыграла также не последнюю роль. На подкорке у слабонервных подобный откровенный примитив таки вовремя срабатывает, так что обе эти суки пуйлу тогда подсобили.

(С одним из меркельских предшественников — Колем — такое уже бы не получилось: пуйло рядом с ним выглядело как нечто от Коля отпавшее и зажившее своей жизнью.)

Конечно, свойственно такое хулиганство не только путину. Можно вспомнить, например, как рыжий придурок из Америки ломал пальцы тем несчастным президентам-премьерам, которым пожимал руки, или как он же нагло отпихнул премьера Черногории на саммите НАТО, да так, что тот заулыбался, причём надолго, от такой неожиданной радости. Но Трамп просто бесцельно хулиганил, упиваясь силой — и своей, и Главной страны мира, — у пуйла же всё делается с политическим подтекстом, то есть оно превратило пацанячий шпанизм именно в орудие политики. И если у сильных, как Джонсон, это вызывало отторжение, протест и гнев, то слабенькие пасовали, впитав испуг внутрь себя пожизненно.

Как с этим бороться? Шикарный пример продемонстрировала Украина, официально заявив, что неизвестно вообще, жив ли путин и кто там [вместо него] принимает решения. После этого пугать уже не просто сложно, а невозможно: неизвестно кого бояться — ну не подставных же!

Мой тёзка Шура Македонский, рассказывают, на пир с воинами внезапно запускал диких зверей и следил за реакцией бойцов. Те, кто краснели, в войске оставались, это потенциальные герои, а бледневшие из него изгонялись: у них страх замещал боевую энергичность. Видимо, как-то так надо тестировать и политиков перед выборами. Иначе вместе с ними бледный вид будут иметь их страны. Миру для прочного мира нужны воины — по типу Черчилля, Рузвельта (этот паралитик, между прочим, поднимался на руках, когда не было ступенек!), де Голля, Рейгана, Джонсона, Дуды. Воины света. На обамах не выехать.

Человечество должно делать выводы. Иначе править им будут пуйловыродки-хамы.

P. S. И — о том, как россии сохранить лицо. Таки можно. Для этого просто достаточно прибить пуйло. Тогда остальные скажут, что они не хотели, но их не спросили, обманули, изнасиловали. Так и сохранят лицо. Раз уж остальное сохранить не получилось.