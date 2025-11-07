Нефть и томагавки

В цене нефти мы всегда рассчитываем на падение российских доходов. Значительно меньше мы смотрим, что происходит, когда эти доходы падают. А происходит следующее – доходы компаний США и ЕС растут. На этой неделе Рейтерс опубликовал данные о доходах ведущих компаний за 3 квартал и они выросли на 61%! В частности:

Далее текст на языке оригинала.

1. Exxon (США) +34% до 1,84 млрд дол.

2. Chevron (США) +54% до 1,13 млдр дол.

3. Totalenergies (Франція) +76% до 687 млн дол.

4. Shell (Британія) +466% до 550 млн дол.

Причин цьому дві: наші удари по переробним заводам рф і санкції Трампа.

Я постійно повторюю, що нам треба зрозуміти Трампа, щоб почати правильно говорити. Ось ці дані є найкращою аргументацією, чому Україні треба дати томагавки. Адже завдяки цьому ми ще більше винесемо заводи нафтопереробки і ще більше доходів буде в західних компаній.