Блог | Александр Кирш: Как обходить вето Венгрии и Турции, или Украинское НАТО

Всем уже понятно, насколько безнадёжно устарели организационные основы НАТО. Да, без НАТО — никуда. Но его уже мало. Срочно необходимо и НАТО другое. Не вместо существующего, а наряду с ним.

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Новое НАТО будет более действенным и поворотливым, как того требует время, изменившееся за 74 года. Основать его должны главные "атлантические" страны Цивилизации — США, Великая Британия, Германия, Франция, Италия. Наряду с учредителями в нём обязательно должны быть Польша, Литва, Латвия, Эстония, наверняка — должны присутствовать не могущие преодолеть турецко-венгерский заслон в НАТО обычном Швеция и Финляндия, видимо — должны находиться Канада, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Чехия, Словакия, возможно — Румыния. А в будущем — именно в это НАТО войдёт и Украина.

Совершенно обязательно в Уставе нового блока должен быть некий аналог НАТОвской статьи 5 "все — за одного".

Решения там должны будут приниматься простым большинством голосов всех стран-членов, но — при обязательном консенсусе всех пяти учредителей. Так будет и эффективно, и справедливо.

Параллельное присутствие в двух разных НАТО — не воспрещается. При этом совершенно очевидно, что как бы "основным" альянсом будет НАТО новое — ввиду большей поворотливости.

И уж кому, как не Украине, процесс создания нового блока инициировать! При желании всех вышеназванных 5 главных государств — всё можно было бы обустроить очень быстро.

Не Венгрия должна командовать защитой человечества. И даже не Турция.

Слава Украине!

P.S. Заодно — пару слов на немного другую тему, хотя всё, конечно, взаимосвязано. При поиске того, кто мог бы помочь расшатать мордор изнутри, стоит обратить внимание на отсутствовавших при выступлении путина 21 февраля. И если Кадыров был на отдыхе, а Герасимова с Суровикиным, как и Пригожина, могли не позвать в знак неудовлетворённости их военными результатами, то вот мэр москвы Собянин не был вроде как по болезни. Но если это только не был коронавирус, а такой диагноз никто не называл, то не исключено, что Собянин своим показательным отсутствием как бы дал сигнал Цивилизации: Ау, я тут, жду указаний! Согласован ли этот сигнал с директором мордора — вопрос интересный и отдельный...