Трамп, будто такая себе вертихвостка со стажем, решил немного пококетничать насчет своего будущего третьего срока - мол, вопрос не ко времени, народ, понятно, очень этого хочет, однако же у нас есть такая прекрасная скамья запасных: и вице-президент, и госсекретарь, да и вообще мы ж не какая-то там Демократическая партия.

Перевожу: И доживу, и буду баллотироваться, а Верховный суд меня поддержит, так что проголосуете и никуда не денетесь, а все остальные будут работать там, где работают сейчас.

Просто у него каждое слово - как рисунок абстракциониста: каждый чувствует чтобы свое, так вот я почувствовал так.

Тяжко быть президентом - надо "фильтровать базар". Даже если ты Трамп.

