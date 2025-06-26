Из пресс-конференции Дональда Трампа мне отличился этот диалог с Мирославой Пецой.

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— Готовы ли США предоставить Patriot для Украины?

— Откуда вы? Вы сейчас живете в Украине?

— Мой муж там.

— Он военный?

— Да.

— Ого. Это трудно. ... Мы посмотрим, можем ли предоставить ракеты к Patriot для Украины. Их очень сложно достать, они нам нужны также - мы посылали их в Израиль. Но Украина хочет их больше всего остального. Это очень хороший вопрос. Желаю вам удачи, я вижу, что вас это очень расстраивает.

Невольно вспоминаю предыдущий ответ Трампа на вопрос Мирославы - во время той самой встречи с Зеленским в Овальном кабинете.

— Что, если Россия нарушит перемирие? Что вы сделаете тогда?

— А что, если случится что-нибудь? А что, если сейчас вам на голову упадет бомба?

Убежден, что Трамп этого не помнит. Не думаю, что здесь стоит говорить об общей смене риторики — это скорее эпизод, но в ретроспективе сравнение ответов очень интересное.