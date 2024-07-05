Кабмин уволил главу Госкино Марину Кудерчук: что известно

Кабинет Министров в пятницу, 5 июля, уволил Марину Кудерчук с должности главы Государственного агентства Украины по вопросам кино. Киносообщество неоднократно требовало его отставки.

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Соответствующее решение было принято на заседание правительства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Уволена Кудерчук Марина Николаевна с должности председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино", – написал Мельничук.

Он добавил, что исполнение обязанностей главы Госкино временно возложено на Юлию Шевчук.

Примечательно, что киносообщество неоднократно требовало его отставки, обвиняя Кудерчук в "разрушении системы государственного регулирования отрасли", "дискредитации должности госслужащего" и "нанесении ущерба украинскому обществу и имиджу Украины на международной арене".

29 января 2020 года правительство назначило главой агентства Марину Кудерчук, которая раньше почти не имела отношения к кинематографической отрасли.

Судя по ее биографии, Кудерчук долгое время была чиновницей в налоговой и экологической инспекции, с ноября 2019 года – заместителем губернатора Запорожья. С киносферой ее косвенно связывает только работа директором коммунального учреждения "Киноконцертный зал им. А. Довженко" Запорожского городского совета в 2017-2019 годах.

Как писал OBOZREVATEL, экс-глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что не знает своей преемницы, и жестко раскритиковал назначение Кудерчук, назвав конкурс на должность "феечным".