Кабмин упростил процедуру ввоза комплектующих для БпЛА в Украину во время военного положения, – министр Федоров

Кабинет министров Украины упростил процедуру ввоза комплектующих для беспилотников в Украину во время военного положения. Теперь производителям дронов не нужно будет получать на это заключение от Службы безопасности нашей страны.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Постановление принято в четверг, 30 марта.

"Еще один немаловажный шаг для развития украинского рынка БПЛА. Вместе с Минэкономики и при максимальной поддержке СБУ упростили процедуру ввоза комплектующих для беспилотников в Украину во время военного положения. Теперь производителям дронов не нужно будет получать на это заключение от Службы безопасности. Сегодня Правительство приняло соответствующее постановление", – завил Федоров.

По его словам, раньше на заключение уходило до 15 дней. А сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов.

"К примеру, GPS модулей или термальных камер. Упрощение процедуры ускорит ввоз, сборку и доставку этих комплектующих на фронт", – отметил министр.

Он подчеркнул, что правительство продолжает работать над ликвидацией других подобных блокеров.

"Продолжаем работать над ликвидацией других блокеров. Вносим изменения в Таможенный и Налоговый кодексы. Чтобы импортеры БПЛА не платили ввозную пошлину и НДС за дроны и комплектующие на время военного положения. Это сделает нашу армию более технологичной, чтобы сохранить жизнь воинов и приблизить победу. Благодарю Минэкономики, правительства и СБУ за совместную работу", – акцентировал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Украине подняли долю прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов до 25%. Это позволит привлечь больше компаний к производству БПЛА в Украине, то есть запустить в стране массовое производство дронов.

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