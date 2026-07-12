Кабмин под руководством Терехова мог бы стать центром силы, а не формальностью – эксперт

Лидер Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов вышел за рамки регионального политика и может претендовать на пост премьер-министра после отставки Юлии Свириденко. Такое мнение высказал политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, который убежден, что Кабмин под руководством Терехова мог бы стать центром силы, а не формальностью.

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"Вопрос о новом премьере выходит за рамки персоналий и становится вопросом функции. Правительство должен возглавить человек, способный к системной работе, с опытом управления сложными процессами. Среди кандидатур, которые обсуждаются в политических кругах, логично выглядят две фигуры — Денис Шмыгаль и Игорь Терехов. Возвращение Шмыгаля выглядит вероятным, но в то же время вызывает вопрос: если он был эффективен, то зачем его в свое время заменили?" – отметил эксперт.

При этом, подчеркнул он, Терехов как мэр Харькова оказался в ситуации постоянного кризисного управления, где политика почти полностью слилась с функциями выживания города.

"Его стиль – это сочетание технократической осторожности с вынужденной публичной решительностью: с одной стороны, он стремится демонстрировать стабильность и контроль, а с другой – вынужден реагировать на ежедневные вызовы в сфере безопасности, разрушения инфраструктуры и гуманитарные нужды. В этом смысле Терехов является представителем нового военного муниципального руководства, где эффективность измеряется не столько реформами, сколько способностью удержать город в рабочем состоянии", – отметил Кулик, подчеркнув, что мэр Харькова давно вышел за рамки сугубо регионального политика.

По словам политолога, опыт управления прифронтовым городом-миллионником, способность взаимодействовать с парламентом, наличие союзников и четкой позиции — все это формирует потенциал для создания правительства нового типа.

"Кабмин под его руководством мог бы стать центром силы, а не формальностью. К тому же его видение социальной политики, акцент на реиндустриализации, развитии промышленности и регионов дают шанс перейти от бесконечных презентаций к реальным действиям. И, возможно, в работе правительства действительно станет меньше слайд-шоу – и больше результата. Однако кадровая логика нашей власти всегда вызывала вопросы. Поэтому кандидатура премьера может оказаться совершенно неожиданной…" – резюмировал Виталий Кулик.