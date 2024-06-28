Кабмин назначил нового главу ГСЧС: что известно

Кабинет министров Украины назначил нового председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Им стал Андрей Данік.

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Ранее он был заместителем председателя ГСЧС, а затем исполнял обязанности председателя. О назначении сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

При рассмотрении вопросов из кадрового блока Кабмин 28 июня назначил нового главу ГСЧС.

"Кабинетом Министров Украины назначен Данык Андрей Николаевич – председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - отметил Мельничук.

Первым заместителем нового руководителя ГСЧС правительство назначило Виталия Миронюка.

Новый глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ранее работал в должности заместителя главы этого ведомства. После увольнения предыдущего главы ГСЧС Сергея Крука в конце августа 2023 года он исполнял обязанности руководителя службы.

Предшественник Даныка, как известно, потерял должность по результатам внутренней проверки после авиакатастрофы вертолета ГСЧС, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел.

Андрей Данык родился в 1978 году в Кропивницком. В 2002 году окончил Черкасский институт пожарной безопасности им. Героев Чернобыля МВД Украины по специальности "пожарная безопасность", имеет квалификацию инженера пожарной безопасности.

С августа 2015 года работал заместителем ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, с января 2020 по сентябрь 2023-го возглавлял ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области. Далее же был назначен сначала заместителем председателя, а затем и.о. главы ГСЧС Украины.

Напомним, 25 июня Кабмин согласовал увольнение главы Винницкой ОВА Сергея Борзова. Сам уже экс-чиновник уверял, что ушел с должности по собственной воле – из-за проблем со здоровьем.

Также сообщалось, что 22 июня Кабмин сформировал наблюдательный совет "Энергоатома": в него вошли трое независимых членов и два представителя государства.