Кабмин назначил двух заместителей министра обороны: что о них известно

Кабинет министров в пятницу, 5 июля, утвердил в должности двух новых заместителей министра обороны Украины. Речь идет об Анатолии Клочке и Олександре Сергее.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Они были назначены по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Анатолий Клочко родился в Харькове в 1963 году. Он окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск в 1985 году, Национальную академию обороны Украины в 2003 году и Национальный университет обороны Украины в 2019 году.

С 1999 по 2005 год Клочко командовал ракетной бригадой армейского корпуса. В 2018-2020 годах он возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление, а с 2020 по 2022 годы работал начальником Центрального управления обеспечения средствами поражения.

С октября 2022 Анатолий Клочко проходил службу в воинской части А0515.

Олександр Сергей родился в Буковине в 1969 году. Он окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище в 1991 году.

В 1998 г. получил квалификацию офицера военного управления оперативно-тактического уровня в Киевском Институте Сухопутных войск. В 2012 году завершил обучение в Национальном университете обороны Украины.

Он участвовал в миротворческой миссии как часть украинского военного контингента в Сьерра-Леоне. С 2010 года занимал руководящие должности в Вооруженных Силах Украины, занимаясь логистическим обеспечением армии.

В 2014 году получил государственную награду – Орден князя Даниила Галицкого.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет Министров в пятницу, 5 июля, уволил Марину Кудерчук с должности главы Государственного агентства Украины по вопросам кино. Киносообщество неоднократно требовало его отставки.