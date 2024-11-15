Жаль, что в Польше развиваются антиукраинские настроения. Украина изо всех сил бьется с российской агрессией, и вдруг у наших соседей начали возникать вопросы, а почему они должны помогать Украине, когда Киев вроде бы не ценит помощь, которую оказывает Польша. Последний раз это об отказе в предоставлении Украине партии боевых самолетов МИГ-29.

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Польский министр обороны снова начал говорить, что Киев не ценит уже оказанную Варшавой помощь, однако промолчал, обещала ли Польша Украине эти самолёты и так и не передала. Действительно, Варшава предоставила помощи Киеву на огромную сумму 4,3 млрд.долл. Это значительные средства, однако не самые большие среди всех стран, о чем говорят сейчас некоторые польские лидеры, отмечая, что относительно процента ВВП Польша больше всех помогает Украине.

Помогает много, но вдвое меньше Дании, меньше Эстонии, Литвы, Латвии. Конечно, учитывается помощь, поступившая непосредственно в Украину. Что касается помощи, оказываемой украинским гражданам, оставшимся за границей, то как раз в Польше они почти все трудоустроены, поэтому приносят значительную добавленную стоимость польской экономике, которой крайне не хватает собственной рабочей силы, ведь многие поляки поехали на заработки в более развитые западные страны.

А в Украине как раз тоже не хватает рабочей силы. Кроме того, можно ли считать помощью, когда украинец возвращающийся в Украину получает с приближением к границе СМС с предложением остаться в Польше, если он не хочет возвращаться домой или служить в украинской армии. Только полгода назад, наконец, эти СМС бомбардировки украинских граждан прекратились. Кроме того, до конца не ясно, что вкладывается в смысл "Украина не ценит", однако между строк как-то просматривается недовольство, что Киев совсем не уступчив, например, по просьбе Варшавы по ограничениям для собственных сельскохозяйственных экспортеров.

И хотя Киев ссылается на правила Всемирной торговой организации, однако Варшава считает, что, учитывая ту помощь, которую она предоставила Украине, можно и уступить в ущерб украинским интересам. В противном случае получайте блокаду польско-украинской границы со стороны недовольных польских фермеров, которые декларируют, что украинцы используют польское гостеприимство и бесцеремонно заходят на местный сельскохозяйственный рынок с более низкими ценами и наносят ущерб фермерам, а значит и польской экономике.

А то, что через белорусскую границу на территорию Польши заходит российская сельхозпродукция в разы больше, как-то не замечается, потому что очевидно, что именно Кремль финансирует разжигание среди польских фермеров антиукраинских настроений, и здесь Россия вроде бы не при чем. Когда дискуссионные вопросы по двусторонним сельскохозяйственным вопросам потихоньку стали решаться, снова возникла проблема. Она не экономического характера, но кто-то с подачи Кремля вопрос истории выставил на щит всех польско-украинских отношений.

Давно известная острая тема – Волынская трагедия. Когда Украина надеялась, что после полугодового венгерского блокирования украинского продвижения в переговорах с Евросоюзом по открытию 35 переговорных разделов, с 1 января 2025 года, то есть с началом польского председательствования в ЕС наконец-то дело сдвинется с места, мы слышим активные призывы многих влиятельных польских политиков блокировать переговорный процесс с Украиной пока не решится вопрос эксгумации польских жертв Волынской трагедии. Кстати, польский министр обороны к этому тоже призывал, а он возглавляет Крестьянскую партию. Это по поводу связанности тем.

Напомним, что волынские события относятся, главным образом, к 1943-44 годам времен фашистской оккупации, хотя имели место трагические последствия ещ’ и после этого вплоть до 1947-48 годов. В некоторых материалах это даже называется как украинско-польская война. А на войне есть погибшие, раненые, расстрелянные, сожжённые дома и постройки. Казалось, что этой теме уделялось большое внимания со стороны политического руководства двух стран для сглаживания противоречий и окончательного примирения двух народов. Однако кто-то на политическом уровне в Польше не собирался ставить точку в этом вопросе. В 2016 году две палаты польского парламента - Сенат и Сейм признали Волынскую трагедию актом геноцида и называют её не иначе как Волынской резней, а 11 июля 2023 г. Сейм Польши принял резолюцию о памяти жертв Волынской трагедии, где указано, примирение с украинцами должно включать "признание вины". Над обострением польско-украинских отношений давно и системно работает Москва, понимая силу этого политического и военного тандема, провоцируя часть польских политиков к эскалации отношений с Украиной, а значит, Киев должен отвлекаться не только на борьбу с российской агрессией - военной и информационной, но и решение непростых исторических вопросов с Польшей. Москве удалось через своих агентов влияния в среде польских радикалов блокировать на долгое время польско-украинскую границу. А это главный торговый и военно-транспортный коридор для Украины во время войны. Украинский народ держится из последних сил, но это как-то не очень беспокоило некоторых представителей польской политики. Кремль подстрекает Польшу использовать трудную ситуацию Украины и выжимать нужные решения из Киева в пользу Варшавы, которые могут разъединить украинское общество. Об этом хорошо знают в Польше, но не очень переживают. Нынешняя официальная позиция Варшавы: Украина может получить членство в ЕС только тогда, когда выполнит польские требования, которые в области исторических противоречий. Неудивительно ли? Ещё как. На самом деле некоторые польские политические силы вообще поставили целью не допустить Украину в Евросоюз. Это парламентские силы радикального характера и сельскохозяйственное лобби. Кто-то это делает по эгоистическим политическим соображениям, а кто-то не желает конкуренции на сельскохозяйственном рынке. Схема такова: сначала требуется проведение эксгумации всех погибших во время Волынской трагедии – и это по-человечески, по-христиански. Затем заставить Украину признать Волынскую трагедию актом геноцида польского народа, ведь это сделал польский парламент. То есть признание вины украинцев. Затем признать, что организации ОУН и УПА – преступные. Понятно, что на такое не пойдет украинское правительство, значит, извините, тогда нет членства Украины в Евросоюзе. Однако очень важно знать, что не хочет признавать польская сторона. Прежде всего, причины, почему произошла эта трагедия. Почему? Потому что этот вопрос полностью разрушает мистификацию событий на Волыни в середине сороковых годов прошлого столетия. Вроде бы украинцы Волыни непонятно почему начинают вооруженную борьбу против местных поляков, начинается острый межэтнический конфликт со значительными жертвами, причем большими с польской стороны. Поэтому просто напомним. В 1943 г. становится понятным будущее поражение Третьего рейха во Второй мировой войне и встаёт вопрос, что будет после деоккупации территории Волыни от нацистов. Для польского правительства в эмиграции нет сомнений – возвращение этой территории обратно в Польшу, ведь она её захватила в соответствии с Рижским договором 1921 года с советской Россией. Понимаете, согласно этому договору, значительную часть украинской территории Москва отдаёт Варшаве после войны с Польшей в 1920 году. При том, что многие украинцы воевали на стороны Польши. Украинцев вообще никто ничего не спрашивает. Варшава начинает распоряжаться этой территорией как своей, но с целью её полонизации решает сменить этнический состав, особенно на Волыни, переселяя туда большое количество польских военных пенсионеров со своими семьями. Затем эту идею взял на вооружение Кремль, когда советских военных пенсионеров селил в Крыму со второй половины сороковых до конца восьмидесятых годов прошлого века. То есть, этот процесс начался на Волыни с двадцатых годов и продолжился в тридцатых прошлого века. А как раз перед началом Второй мировой войны польское правительство разработало план полной деукраинизации Волыни, и демонстрации того, что этот регион вроде бы был польским всегда, что полностью не соответствует исторической действительности. Следовательно, в результате шовинистической политики Варшавы в 1938-1939 годах у украинского населения выработалось полное невосприятие возможности возвращения под польское господство, ведь оно принесло бы полную полонизацию края. Тысячелетние украинские территории Волыни в глазах местных украинцев не должны испытать очередную полонизацию после ухода немцев. Варшава выдвинула эту идею, исходя из того, что эти территории несколько веков находились в составе Речи Посполитой. Это действительно так, однако это исторически украинские земли, захваченные Польшей после Люблинской унии 1569 года. Является ли это оправданием для убийств польского населения? Конечно нет. Но могло ли это спровоцировать межэтнический конфликт – стопроцентно да. При том, что во время волынских событий погибли и немало мирных украинских людей в результате военных нападений вооруженных польских отрядов на украинские сёла. Тем не менее, Варшава не хочет рассматривать причины межэтнического столкновения, ведь они кроются в шовинистической политике Второй Речи Посполитой в конце тридцатых годов прошлого века.

Теперь о признании украинцами вины. Это можно обсуждать, если Польша признает колонизаторское отношение к украинскому народу в течение нескольких веков господства над захваченными украинскими территориями, в результате чего погибло большое количество украинцев. Это массовые притеснения на национальной и религиозной основе, снисходительное отношение ко всему украинскому, которое только провоцировало среди украинского населения обратную реакцию – невосприятие ничего польского. В течение истории Варшава дважды делила Украину вместе с Москвой. В 1686 и 1921 гг. После нападения на Украину 24 февраля 2022 г. Москва третий раз официально предложила Польше разделить Украину, но Варшава демонстративно отказались. Надеемся не потому, что в таком случае Польша стала бы непосредственным соседом России и была бы следующей жертвой при движении российских войск на запад, которую никто не защищал бы, ведь она сама стала захватчиком. Так уже было, когда Польша после Мюнхенского сговора захватила вместе с Гитлером часть Чехословакии, а затем сама стала жертвой Третьего Рейха.

В современном виде Евросоюз существует с ноября 1993 года. Было бы странно, что после 31 года его существования какая-либо из стран-членов выдвигала условием отказа от своего блокирования вступления в ЕС нового государства свои исторические претензии. Прошу не путать с ситуацией в Северной Македонии. История Европы – это история войн. Каждая из стран континента может предъявить претензию исторического характера другому соседнему государству. Но этого не делается, потому что это тупик. Но почему именно туда Украину как-то хотят завести наши польские братья?