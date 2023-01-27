''Под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги'': СМИ назвали имена перебравшихся в Дубай нардепов от ОПЗЖ

Часть депутатов запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" после начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство выехали за пределы страны. Только отправились они почему-то не в свою любимую Россию, а в Объединенные Арабские Эмираты.

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Так, в Дубай уже перебрались нардепы от ОПЗЖ Наталья Королевская, Вадим Столар и Суто Мамаян. Об этом идет речь в расследовании украинских журналистов.

Журналисты выяснили, что в Дубае поселились депутаты от ОПЗЖ Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, Вадим Столар, часто прилетает в гости депутат Суто Мамоян.

В частности, последнего видели в крупнейшем в мире торговом центре Dubai Mall 7 января. Там, утверждают авторы расследования, Мамоян якобы пытается решить проблемы крупной букмекерской компании, где хочет получить посредничество между властью и собственниками. Источники, на которые ссылаются журналисты, утверждают, что в Дубай Мамоян летает для встреч с владельцами компании.

Предпочтение солнечному Дубаю перед российской Сызранью или Урюпинском отдал также нардеп Столар. В канун Нового года он был замечен в Дубай в российском ресторане Suvoroff. Как установили журналисты, этот украинский нардеп уже оформил водительское удостоверение в ОАЭ. Это могут сделать только резиденты ОАЭ. Следовательно, Столар очевидно собирается жить в этой стране.

Однако после новогодних праздников Столар вернулся в Украину – а уехать назад уже не смог. По информации расследователей, сейчас он ведет переговоры с представителями власти, чтобы получить разрешение на выезд из страны.

Королевская, утверждают авторы расследования, вместе с семьей проживает в Дубае в Address Beach Resort.

Еще 17 октября Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. По данным источников, с которыми контактировали авторы расследования, тогда семейство нардепов приобрело недвижимости более чем на 10 миллионов долларов.

При этом, по данным украинской разведки, Королевская была среди тех, кому кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук предложил остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы сразу перехватить власть.

В Дубае удалось зафиксировать и старшего сына Королевской и Солода Ростислава. В 2020 году тогда 19-летний Солод-младший стал депутатом от ОПЗЖ в Краматорском городском совете.

"В Дубае украинские ВИПы чувствуют себя защищенно, потому что в ЕС действует финансовый мониторинг, а под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги", - резюмируют авторы расследования.

Напомним, ранее стало известно, что Королевская в течение 16 лет скрывала недвижимость в Подмосковье. Она с 2005 года "забывала" об элитном имении и огромном земельном участке на территории РФ, когда подавала декларации об имущественном положении.

Из Украины Королевская с мужем уехала в феврале 2022 года. Незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину она в феврале встречалась с куратором из ФСБ в Москве.

В то же время, еще летом прошлого года СМИ сообщали, что Столар и Абрамович в разгар войны живут на Лазурном берегу.

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