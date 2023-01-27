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"Под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги": СМИ назвали имена перебравшихся в Дубай нардепов от ОПЗЖ

Лилия Рагуцкая
Новости политики
3 минуты
4,5 т.
'Под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги': СМИ назвали имена перебравшихся в Дубай нардепов от ОПЗЖ

Часть депутатов запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" после начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство выехали за пределы страны. Только отправились они почему-то не в свою любимую Россию, а в Объединенные Арабские Эмираты.

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Так, в Дубай уже перебрались нардепы от ОПЗЖ Наталья Королевская, Вадим Столар и Суто Мамаян. Об этом идет речь в расследовании украинских журналистов.

Журналисты выяснили, что в Дубае поселились депутаты от ОПЗЖ Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, Вадим Столар, часто прилетает в гости депутат Суто Мамоян.

''Под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги'': СМИ назвали имена перебравшихся в Дубай нардепов от ОПЗЖ

В частности, последнего видели в крупнейшем в мире торговом центре Dubai Mall 7 января. Там, утверждают авторы расследования, Мамоян якобы пытается решить проблемы крупной букмекерской компании, где хочет получить посредничество между властью и собственниками. Источники, на которые ссылаются журналисты, утверждают, что в Дубай Мамоян летает для встреч с владельцами компании.

''Под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги'': СМИ назвали имена перебравшихся в Дубай нардепов от ОПЗЖ

Предпочтение солнечному Дубаю перед российской Сызранью или Урюпинском отдал также нардеп Столар. В канун Нового года он был замечен в Дубай в российском ресторане Suvoroff. Как установили журналисты, этот украинский нардеп уже оформил водительское удостоверение в ОАЭ. Это могут сделать только резиденты ОАЭ. Следовательно, Столар очевидно собирается жить в этой стране.

''Под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги'': СМИ назвали имена перебравшихся в Дубай нардепов от ОПЗЖ

Однако после новогодних праздников Столар вернулся в Украину – а уехать назад уже не смог. По информации расследователей, сейчас он ведет переговоры с представителями власти, чтобы получить разрешение на выезд из страны.

Королевская, утверждают авторы расследования, вместе с семьей проживает в Дубае в Address Beach Resort.

''Под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги'': СМИ назвали имена перебравшихся в Дубай нардепов от ОПЗЖ
''Под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги'': СМИ назвали имена перебравшихся в Дубай нардепов от ОПЗЖ

Еще 17 октября Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. По данным источников, с которыми контактировали авторы расследования, тогда семейство нардепов приобрело недвижимости более чем на 10 миллионов долларов.

''Под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги'': СМИ назвали имена перебравшихся в Дубай нардепов от ОПЗЖ

При этом, по данным украинской разведки, Королевская была среди тех, кому кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук предложил остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы сразу перехватить власть.

В Дубае удалось зафиксировать и старшего сына Королевской и Солода Ростислава. В 2020 году тогда 19-летний Солод-младший стал депутатом от ОПЗЖ в Краматорском городском совете.

''Под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги'': СМИ назвали имена перебравшихся в Дубай нардепов от ОПЗЖ
''Под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги'': СМИ назвали имена перебравшихся в Дубай нардепов от ОПЗЖ
''Под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги'': СМИ назвали имена перебравшихся в Дубай нардепов от ОПЗЖ

"В Дубае украинские ВИПы чувствуют себя защищенно, потому что в ЕС действует финансовый мониторинг, а под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги", - резюмируют авторы расследования.

Напомним, ранее стало известно, что Королевская в течение 16 лет скрывала недвижимость в Подмосковье. Она с 2005 года "забывала" об элитном имении и огромном земельном участке на территории РФ, когда подавала декларации об имущественном положении.

Из Украины Королевская с мужем уехала в феврале 2022 года. Незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину она в феврале встречалась с куратором из ФСБ в Москве.

В то же время, еще летом прошлого года СМИ сообщали, что Столар и Абрамович в разгар войны живут на Лазурном берегу.

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