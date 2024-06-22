К коммюнике Саммита мира присоединились еще две страны: Зеленский поблагодарил за решение

К итоговому коммюнике инаугурационного Саммита мира в Швейцарии присоединились еще два государства. Это Барбадос и Республика Маршалловы Острова.

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Об этом 22 июня сообщил президент Владимир Зеленский. На своей странице в X (Twitter) он поблагодарил указанные страны.

Это уже пятая и шестая новые подписи под коммюнике после окончания конференции. Киев продолжает работать, чтобы это количество росло

"Глобальная поддержка Формулы мира, а значит, Устава ООН, который мы хотим восстановить в полную силу, продолжает расти. На этом пути каждый голос одинаково важен и значителен.

Мы дорожим нашими партнерами из островных государств и призываем всех присоединиться к нам в разработке видения справедливого мира для Украины и всех стран мира. Каждый может внести свой вклад", – призвал глава государства.

Он рассчитывает на совместную работу с островными государствами над вопросами, которые чрезвычайно важны для всех нас, таких как экологическая и продовольственная безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15-16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии прошел первый Глобальный саммит мира по инициативе Украины. Участие в нем приняли делегации из 92 стран и 8 мировых организаций.

– Более 80 государств присоединились к коммюнике. После окончания конференции это сделала южноафриканская страна Замбия.

– Такое же решение приняло островное государство в Карибском море Антигуа и Барбуда. Оно стало первым, кто не был представлен на Саммите мира, но затем присоединился к итоговому документу.

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