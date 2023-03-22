Украина отправила для пуси (ПУйла с СИ) в качестве поздравления с этим событием КИТАЙСКИЕ дроны в Джанкой, заодно уничтожив там мордорские ракеты и повредив важнейший узел всех военных перевозок в Крыму.

Видео дня

Прислал приветствие и Запад, резко взвинтив масштабы военной помощи Украине, планируемой на ближайшее время.

При этом американцы — в лице Президента! — в честь всё того же события заявили о возможном рассекречивании имеющейся у них информации о происхождении коронавируса, чем поздравили лично председателя Си.

Председатель Си тоже привёз свой подарок — он фактически объявил продление китайского ярлыка пуйлу на российское княжение до 2030-го года, причём даже особо не церемонясь и не стесняясь. То есть главный китаец прямым текстом разрешил путину ещё попрезидентствовать, попутно чётко обозначив в качестве его преемника мишустина, а собственным смотрителем на месте — зюганова.

Был, кстати, и встречный привет от самой россии, точнее из Африки, в самом центре которой бандиты пригожина как раз перестреляли на местном руднике китайских рабочих.

Пока, таким образом, известны только многочисленные приветствия (поздравительный ордер пуйлу на арест был выписан Гаагой чуть ранее). Ну а какой именно военно-политический приказ-предложение отдал Си своему холопуйлу, мы узнаем уже после того, как он честно отчитается об этом перед Президентом Украины.

Рассчитываем на восточную мудрость главного китайца, и — слава Украине!

До в. о. президента АТ "роСІя"