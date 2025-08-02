1. [После того, как за последние полгода выехали на 250 тысяч больше, чем вернулись,] НБУ изменил свой прогноз по миграции на 2026/27 годы: возвратятся не 500 тысяч, а лишь 100, при этом 400 тысяч, наоборот, выедут.

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2. [Идя в фарватере новой политики Трампа,] Израиль на уровне Министра иностранных дел осудил удар россии по Киеву в ночь с 30 на З1 июля, вследствие которого погиб 31 человек.

3. Отрабатывается механизм поставок американского оружия в Украину за счёт Европы: немцы платят США за новейшие Patriot с конвейера, которые оставляют себе, а те, что у них уже были, отправляют нам.

4. Трамп о Виткоффе: "Он едет в россию. Хотите - верьте, хотите - нет", и без подробностей[, то есть, хотя сам с пуйлом, как и объявил, больше не разговаривает, отправил к нему свои ротоуши].

5. С иванофранковцем, который во время траурного исполнения Гимна Украины, сделал [похожий на] нацистский жест (так называемый "римский салют"), провели профилактическую беседу и составили админпротокол о мелком хулиганстве[, хотя есть вопрос, почему здоровый мужчина мобилизационного возраста не на фронте, но представители ТЦК к процессу воспитания не привлекались].

6. Условием назначения руководителя Бюро экономической безопасности Украины стало прохождение им полиграфа, с чем кандидат согласился[, хотя точность подобного тестирования научно не доказана, поскольку многое зависит от выдержки испытуемого, которая может исказить результат в любую сторону, то есть никакой гарантии нет, а прецедент снова создаётся].

[Будут ли подобные "комментированные ленты" и в дальнейшем, зависит исключительно от количества просмотров.]