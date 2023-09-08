'Изоляция России должна быть полной и реальной': Зеленский оценил привлечение Китая и стран Глобального Юга к украинской формуле мира

Привлечение Китая и стран Глобального Юга к реализации украинской формулы мира обеспечит реальную политическую и экономическую изоляцию РФ. Также важен прямой месседж Пекина Москве о недопустимости ядерного шантажа.

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Об этом 18 сентября заявил президент Владимир Зеленский на дискуссионной панели саммита "Ялта" в Киеве. "Для нас важно вовлечь Китай в Формулу мира. Для нас важно привлечь Глобальный Юг конкретно на нашу сторону. Все это будет иметь влияние, и будет реальная, конкретная – не абстрактная – политическая изоляция России. За политической изоляцией всегда следует изоляция экономическая. И милитарная. Это очень важные шаги", – цитирует его Офис президента.

По словам Зеленского, также весомым был прямой месседж Китая России о недопустимости запугивания ядерным оружием.

Глава государства добавил, что Украина избрала правильную стратегию реализации формулы мира. В частности, состоялась уже вторая встреча на уровне советников по вопросам нацбезопасности, которая способствовала привлечению более широкого круга стран, в частности, Глобального Юга.

"Это был чрезвычайно важный шаг – добавились страны, которые еще вчера балансировали и хотели предлагать нечто отделенное от нашей стратегии по окончании войны", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что Киев готов выслушать предложения партнеров по пунктам формулы мира, в частности, относительно ядерной, продовольственной безопасности и в целом установления мира.

"Мы готовы слышать ваши предложения. Все. У нас есть общие вещи, которые нам всем нужны. Вы не хотите защищать Украину? Хорошо, защищайте от ядерного оружия весь мир. Вы не хотите защищать украинского фермера? Хорошо, защищайте, пожалуйста, своих людей от голода. То есть общие интересы должны быть", – сказал Зеленский.

По его словам, после встреч на уровне советников в Копенгагене и Джидде идет подготовка третьей встречи, которая должна стать более мощной.

"После этого можем выйти на первый саммит лидеров. И на этом саммите нам нужно собрать как можно больше стран мира", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 сентября Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого была достигнута важная договоренность по гарантиям безопасности.

– Ранее президент заверил, что Киев не будет проводить переговоры, которые предполагают обмен украинских территорий. Единственной основой для дипломатического процесса может быть украинская формула мира.

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