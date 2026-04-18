'Изменили подход к ведению войн': в США признались, чему учатся у ВСУ и заверили, что стоят с Украиной

Украина в корне изменила подход к ведению войн и Соединенные Штаты активно перенимают этот опыт. В частности, речь идет об "удивительной работе" в сфере инноваций.

Об этом во время выступления в Конгрессе на заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей США заявил министр армии США Дэн Дрисколл подчеркнув, что Америка стоит с Украиной. Видео публикует Clash Report.

Украинский опыт становится важным для трансформации армии США

По словам американского чиновника, армия США имеет тесную связь с украинскими военными с начала войны, и в течение этого времени произошло немало изменений.

"Я провел много времени со многими представителями украинского руководства, фундаментально изменив то, как люди вступают в конфликты. Они выполнили совершенно удивительную работу по инновациям, и я публично заявляю, что мы многому учимся у них и во многом меняемся", – подчеркнул Дрисколл.

Министр армии США поблагодарил наше государство за опыт и добавил, что сотрудничество с Вооруженными силами будет продолжаться и в дальнейшем.

Украина формирует новую военную систему

Стоит отметить, что ранее заместитель командующего ВСУ Андрей Лебеденко и начальник Центрального управления инновационной деятельности министерства Виталий Добрянский рассказали, что ключевым достижением прошлого года в Минобороны является формирование целостной системы внедрения инноваций в Вооруженных силах Украины.

На 2026 год приоритетом определен курс на технологическое превосходство над противником. В частности, речь идет о расширении научно-исследовательской работы и активном внедрении технологий искусственного интеллекта.

Напомним, в Украине протестировали новое поколение дронов-бомбардировщиков на полигоне Brave1. В испытаниях приняли участие 18 команд, которые создают решения для фронта, а сами аппараты показали большую дальность, грузоподъемность и устойчивую защищенную связь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны Украины заявили, что вскоре появятся дроново-штурмовые подразделения для войны с Россией. Речь идет об объединении воздушных и наземных беспилотников с пехотой в единую систему.

