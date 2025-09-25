Дональд Трамп, известный своей непредсказуемой риторикой, снова удивил аналитиков. Президент США, который ранее открыто давил на Украину, чтобы она согласилась на территориальные уступки, теперь заявляет, что Украина вполне способна вернуть все свои земли. Это кардинальная смена позиции от человека, который ранее выгонял президента Зеленского из Белого дома и проводил переговоры с Путиным. Что же повлекло за собой такой поворот?

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє для РФ, я вважаю, що Україна за підтримки Євросоюзу має всі можливості боротися та повернути всю свою територію назад у її первісному вигляді, - наголосив Трамп.

"З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?" – додав він.

Також Трамп зазначив, що Росія вже три з половиною роки "безцільно" веде війну, яку справжня військова потуга могла б виграти "менш як за тиждень", і це робить Росію схожою на "колоса на глиняних ногах".

"Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі!", - заявив президент США.

Він вважає, що Росія і Путін зокрема "перебувають у великій економічній скруті", тому для України "зараз саме час діяти".

"Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО міг робити з нею все, що забажає. Удачі всім!", підсумував Трамп.

Ще одним фактором зміни риторики можливо був тиск європейських союзників. Минулого місяця лідери з Європи прибули до Вашингтона, щоб закликати до обережності у відносинах з Путіним. Крім того, європейські члени НАТО суттєво збільшили допомогу Україні, що послабило риторику Трампа про те, що Америка зазнає надмірного фінансового тягаря.

Не менш важливий і фактор внутрішньої політики США. Підхід Трампа до Росії не підтримується більшістю членів Конгресу і більшістю американців.

Не слід виключати, що зміна риторики є частиною переговорної тактики Трампа. Він відомий тим, що часто змінює свою позицію, щоб отримати перевагу. Розмови про компроміс могли бути стратегією, щоб змусити Україну та Росію сісти за стол переговорів. Оскільки Росія не виявила готовності до компромісу, його розрахунки змістилися, і він знову перейшов до підтримки ідеї підтримки України.

Якою б не була причина його зміни поглядів, останні події демонструють, що Трамп зараз

не бажає "умивати руки" і буде далі займатися досягнення мирної угоди між Україною і Росією.

Що мене насторожує:

1.Дивна позиція Трампа з приводу купівлі Європою російської нафти,оскільки насправді це роблять лише дві країни — Угорщина та Словаччина.

Перед виступом Трампа на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, при цьому як Сіярто, так і прем'єр-міністр Орбан використовують позицію Трампа як прикриття.

Коли Трампа запитали,чи зможе він зателефонувати своєму другу Орбану,щоб попросити його відмовиться від купівлі російської нафти, він відповів.якось неоднозначно,що коли буде час зателефоную.

2.Знову якась неоднозначна позиція щодо Путіна, він сказав, що прийме рішення про можливість домовленості з Путіним через місяць.

3.На питання чи потрібно збивати літаки та шахіди в повітряному просторі НАТО, Трамп відповів згодою, але в самому НАТО немає єдності в цьому питанні.

Німеччина попередила про ризики збивати російські літаки.

Холоднокровність - це не боягузтво, а відповідальність перед своєю країною і Європою", - сказав міністр оборони Німеччини.

Проте президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Альянсу потрібна "демонстрація сили": в разі продовження порушень Росія повинна зіткнутися з вогнем у відповідь.

Естонія закликала до термінових засідань НАТО і Радбезу ООН після того, як три російські винищувачі перебували в її повітряному просторі 12 хвилин.

Прем'єр Польщі Дональд Туск напередодні наголосив, що "нема місця для обговорення

" політики, і попередив про готовність відкривати вогонь по загрозах у небі.

Майже одночасно з цим президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати більш суворий підхід, що збігається з позицією країн Балтії та Польщі.

Паралельно зростає тиск на альянс з вимогою дійти згоди про переконливу відповідь на провокації РФ.

Впевнений,що тільки єдині дії зможуть заставити Путіна сісти за стіл переговорів:

Наше ЗСУ,дрони,далекобійні ракети,допомога та рішучість цивілізованого світу.