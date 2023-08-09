А ви помітили, як змінилися настрої китайців щодо російсько-української війни? Поява їх на саміті в СА, як казав Вінні Пух, "Це ж-ж-ж не зпроста".

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З 2022 року КНР готувався до вирішення "тайванського питання". Усе залежало від успіхів росіян в Україні. А перемоги, несподівано для Пекіна (і не лише для нього) не сталося. Вийшов для Китаю такий собі фальстарт, який потягнув за собою серйозні внутрішні проблеми. Адже "дядечко Сі" сполохав ЄС, США, Південну Корею, Японію, Індію та інших сусідів.

США та ЄС на "доброзичниливий нейтралітет" КНР стосовно москви і "тайванські плани" відреагували жорстко й оперативно. Вони почали виводити з Китаю свій бізнес. Обсяг інвестицій у китайську економіку впав до рекорного мінімуму за останні 30 років. Натомість європейці та американці повернулися до практики розміщення виробництва у себе - це хоча й робить продукцію дещо дорожчою, зате знімає загрозу глобальної залежності від "світової майстерні".

Як результат, "китайське диво" наказало довго жити. Піднебесна увійшла у штопор небаченої рецесії, яка загрожує перерости у систему економічну кризу, котра лише почнається. І не факт, що в перспективі вона не потягне кризи політичної. А якими політичні кризи бувають у Китаї нам добре відомо з минулого.

Ось вам нинішня картина олійними фарбами: експорт Китаю у липні впав на 14,5%, імпорт - на 12,4%. Експорт до США впав на 23,1%, до ЄС - на 20,6%, до держав АСЕАН - на 21,4%.

І російський ринок не врятує, бо він через санкції постійно звужується.

Китай щосили намагається втриматися на плаву. А це можливо лише в разі припинення побиття горщиків з Європою та США. Тому дядечко Сі й відрядив своїх представників до Еміратів, що для кремля виглядає вже не просто як загроза, а пролог великої бурі.

Словом, хвв продовжує успішне "усіхперегравання".