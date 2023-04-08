Из-за войны против Украины: Россия за неделю проиграла выборы в три органа ООН

На этой неделе Россия проиграла выборы в три органа Организации Объединенных Наций. Это свидетельствует о том, что сопротивление широкомасштабному вторжению РФ в Украину более года назад остается сильным.

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Об этом сообщает АР. Голосование в Экономическом и Социальном Совете ООН, состоящем из 54 членов, последовало за одобрением шести необязательных резолюций против России Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов.

Последний документ, одобренный 23 февраля, накануне первой годовщины вторжения, призвал Москву прекратить боевые действия и вывести войска и был принят 141 голосом против 7 при 32 воздержавшихся.

При голосовании в ЭКОСОС Россия потерпела подавляющее поражение от Румынии в борьбе за место в Комиссии по положению женщин. Эстония проиграла членство в исполнительном совете детского агентства ООН ЮНИСЕФ. И она потерпела поражение от Армении и Чехии в ходе тайного голосования за членство в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила после голосования в среду: "Это четкий сигнал от членов ЭКОСОС о том, что ни одна страна не должна занимать позиции в критических органах ООН, когда они грубо нарушают Устав ООН".

При голосовании за членов 14 комиссий, советов и экспертных групп, которые курирует ЭКОСОС, Россия была избрана в Комиссию социального развития путем аккламации. При этом США и Великобритания заявили, что вторжение России нарушает международное право и территориальную целостность Украины.

Россия также была избрана путем аккламации в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

Стоит отметить, что Российская Федерация приступила к председательству в Совбезе ООН. Представитель РФ Василий Небензя заявил, что Россия будет готова организовать встречу Лаврова и Блинкена в ООН, если США захотят.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что РФ не должна участвовать в Совете безопасности ООН. Причина тому – ведение военных действий на территории Украины, в частности, непрекращающиеся обстрелы.

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