Известная птичка из скворечника патрушева (не та, что генерал, а та, что профессор) принесла на хвосте новость (почти пятилетней давности) о том, как путин через своего суркова предлагал Зеленскому поучаствовать в создании союзного государства россии, Украины и беларуси, где бы пуйло было президентом, Зеленский — главой правительства, а лукашенко — лишь спикером парламента (за что тот, кстати, обиделся).

И якобы Зеленский дал суркову предварительное согласие, но пуйлу его не подтвердил, за что пуйло очень обиделось, из-за чего сурков потом долго лечил почки.

Не верю. Не мог Зеленский такого наобещать даже суркову, да и путин не мог в такое согласие поверить, так что сурков, может, конечно, и получил по почкам, но, наверно, за что-то другое.

Зачем же в москве сейчас такое "вспомнили"? А послушайте, мол, как у вас (то есть у нас) всё могло быть хорошо! Общее государство народов-братьев, бля…

Другой вброс от мордора — "утечка секретной информации" о крайне низком пороге применения россией ядерного оружия, в том числе против крупных держав, включая КНР."Держите меня семеро!" Семеро — то, наверно, G7, и Китай пусть дрожит тоже…