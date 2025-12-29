Итоги переговоров в США: Умеров рассказал, когда состоится новая встреча Зеленского с Трампом. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Следующая встреча лидеров состоится в январе следующего года.

Видео дня

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров. Он подвел итоги встречи президентов и переговорных команд, которая состоялась 28 декабря в Майами (штат Флорида, США).

"Команды Украины и США ощутимо продвинулись в разработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов", – отметил Умеров.

Также он добавил, что в рамках встречи договорились продолжить консультации в ближайшее время и подготовить новые встречи на уровне лидеров. Гарантии безопасности остаются ключевым условием для достижения стабильного результата.

Встреча Зеленского и Трампа в Майами: что известно

28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида (США), в резиденции Мар-а-Лаго состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран.

Переговоры продолжались 2 часа 30 минут и стали самым длинным разговором Зеленского и Трампа. После них президенты продолжили телефонные консультации с европейскими лидерами.

Уже на брифинге Дональд Трамп заявил, что во время переговоров удалось достичь значительной детализации, а стороны приблизились к урегулированию. По его словам, в переговорах о мире остался один или два открытых вопроса, среди которых территориальный. Он добавил, что Европа будет отвечать за большую часть гарантий безопасности, а США будут помогать, и назвал состав рабочей группы США по Украине.

Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90 процентов. По его словам, гарантии безопасности в целом согласованы полностью, гарантии от США и Европы – на 90 процентов, военное измерение – на 100 процентов, а план восстановления Украины финализируется. Зеленский выразил надежду, что решение по всем документам будет найдено уже в январе, и отметил, что вопрос территорий должен решаться с уважением к украинскому закону и народу.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства сообщил о результатах договоренностей во время переговоров во Флориде.

