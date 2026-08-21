Итальянский оборонный гигант открыл филиал в Украине: чем он будет заниматься

Итальянский оборонный гигант Leonardo создал в Украине дочернюю компанию Leonardo Ukraine, которая сосредоточится в первую очередь на научных и инженерных исследованиях и разработках. Компания базируется в Киеве, а ее зарегистрировали в украинском государственном реестре еще 20 мая.

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О новой структуре впервые сообщили в полугодовом финансовом отчете Leonardo, опубликованном в конце июля. Представитель Leonardo по связям с общественностью сообщил Euractiv, что юридические процедуры завершены и новая компания уже готова к работе в Украине.

Направления деятельности

Leonardo Ukraine будет заниматься исследованиями и разработками в сфере систем связи и навигации, программного обеспечения, ИТ-услуг, а также электронных и оптических технологий.

Уставный капитал украинской компании составляет 5,13 млн гривен, или около 100 тысяч евро. Leonardo Ukraine полностью принадлежит Leonardo International.

Создание дочерней компании расширяет непосредственное присутствие Leonardo в украинском секторе оборонных технологий. Особое внимание компания уделяет отраслям, которые быстро развиваются в условиях войны, в частности производству дронов и ракет.

Сотрудничество с Украиной

Новая структура должна обеспечить Leonardo прямое присутствие в украинской экосистеме оборонных инноваций, центром которой является государственная компания Brave1.

Во время последнего визита в Киев председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила соглашение о партнерстве, направленное на увеличение производства дронов в Украине. На эти цели может быть дополнительно выделено до 10 млрд евро из бюджетных ресурсов, остающихся в рамках SAFE.

Leonardo также ранее заявляла о планах испытать в Украине интегрированную многодоменную систему противовоздушной обороны Michelangelo Dome. Об этом в марте сообщал тогдашний генеральный директор компании Роберто Чинголани.

В апреле правительство Италии решило не продлевать полномочия Чинголани на посту генерального директора Leonardo. По данным итальянских СМИ, причиной стали, в частности, разногласия по поводу управления проектом Michelangelo Dome.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как итальянская полиция раскрыла в Риме сеть шпионов, собиравшую информацию о средствах противовоздушной обороны, поставляемых в Украину. В деле фигурирует бывший сотрудник итальянской секретной службы, 59-летний Гавино Пирас.

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