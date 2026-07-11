Скандал в Риме: бывший итальянский разведчик передавал Москве данные о ПВО для Украины

Итальянская полиция раскрыла в Риме сеть шпионов, которые собирали информацию о средствах противовоздушной обороны, поставляемых в Украину. В деле фигурирует бывший сотрудник итальянской секретной службы, 59-летний Гавино Пирас.

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Об этом сообщает Defence News. Бывший разведчик собирал информацию не только об установках SAMP-T, но и о Michelangelo Dome – системе ПВО, которую должны испытать в Украине в ноябре.

Что известно

Пираса арестовали на этой неделе вместе с другим сотрудником итальянской разведки. За ним следили во время его встречи с офицером российского ГРУ. Его обвиняют в использовании денег, предоставленных военным атташе из посольства РФ в Италии Михаилом Астаховым, для вербовки информаторов в итальянской армии. В настоящее время их личности устанавливаются.

Согласно судебным документам, Астахов во время тайных встреч передавал Пирасу списки запросов на информацию и забирал чипы с записями, которые для него оставляли в оговоренном тайнике. За это он платил Пирасу 4000 евро. Астахова интересовала информация о проекте системы ПВО Michelangelo Dome.

В ответ на запрос о ЗРК SAMP-T, предоставленном Украине Италией и Францией, Пирас ссылается на данные о батарее, о которых он ранее не упоминал, а также отвечает на запросы о зенитной ракете MBDA CAMM-ER, о приобретении которой ведет переговоры Украина. Считается, что для борьбы с баллистическими ракетами она недостаточно подходит, а для уничтожения "шахедов" и крылатых ракет вполне может оказаться полезной.

Реакция Италии

Публично Италия об этом не сообщала. Россиян также интересовало перевооружение ЕС, НАТО и Италии, закупка Римом ракет Storm Shadow, помощь Украине в создании ракет большой дальности и даже подводный беспилотник Leonardo, который сейчас испытывают в Италии.

Пирас также сообщил Астахову, что во время атак на российские НПЗ разведданные Украине предоставляет не Италия, а Великобритания, а также то, чтоитальянцы изучают российский танк Т-90. Однако его адвокат отрицает его связь с россиянами. В ответ на это Италия выслала из страны двух военных атташе, в том числе и Астахова.

Напомним, в Австрии суд вынес приговор бывшему сотруднику тогдашнего Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отту за злоупотребление служебным положением и шпионаж в пользу России. Он получил наказание в виде четырёх лет и одного месяца лишения свободы из максимально возможных пяти лет.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше задержали ещё двух агентов, работавших в интересах иностранной разведки. Это гражданин Республики Беларусь Алексей Б. и гражданин Республики Польша Рафал Г.

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