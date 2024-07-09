Италия продолжит временную защиту для украинцев, – Кондратюк после встречи с министром Кальдероне

Правительство Италии намерено продлить в 2025 году временную защиту для находящихся в этой стране украинцев, спасаясь от войны.

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Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк после встречи с министеркой труда и социальной политики Италии Мариной Эльвирой Кальдероне в Риме.

Кондратюк рассказала Кальдероне о страшных последствиях российской массированной ракетной атаки по детской клинике "Охматдет", Киеву, Днепру, Кривому Рогу.

По словам Кондратюка, Кальдероне "откровенно шокирована этим террором.

"Россия не жалеет средств, чтобы наносить ущерб даже детям", - сказала итальянская министерша.

По информации вицеспикера Верховной Рады, Италия, как страна "Большой семерки", уже предоставила Украине более 2 млрд евро помощи. Она входит в пятерку стран ЕС, приютивших больше всего вынужденных переселенцев из Украины. Это 191 тысяча украинских граждан.

Бюджет на финансирование программы временной защиты на 2024 г. составляет 274 млн. евро. Срок завершения поддержки - декабрь 2024 г. Она будет продлена и в 2025 году с учетом принятия Советом ЕС решения о временной защите украинцев до 4 марта 2026 года.