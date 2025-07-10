Италия поддерживает вступление Украины в ЕС и будет помогать с восстановлением, – вице-спикер Елена Кондратюк

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась в Риме с вице-президентом Палаты депутатов Италии Анной Аскани. Стороны обсудили проведение конференции URC2025, участие Италии в восстановлении Украины, усиление санкций Евросоюза и вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей.

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Об этом говорится на сайте парламента.

Анна Аскани отметила, что принимает личное участие в вопросе внедрения 18 пакета санкций ЕС против РФ. По ее словам необходимы такие санкции, которые бы Россия не смогла обходить.

Конференция по восстановлению, которая проходит сейчас в Риме, по словам Анны Аскани, была организована для того, чтобы продемонстрировать рф: Италия продолжит поддерживать и готова помогать с восстановлением Украины.

"Мы хотим, чтобы мир, к которому стремимся, был длительным. Мы понимаем, что такое Россия, и мы являемся партнером именно Украины", – отметила Вице-президент Палаты депутатов Италии.

В свою очередь, заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк поблагодарила Италию за оказанную военную помощь и вклад в защиту украинского неба от российских атак.

Она отметила, что Италия уже предоставила военной помощи на 2,8 млрд евро. Кроме того, еще 1,7 млрд евро будет предоставлено в этом году.

"Италия передаст еще одну – уже третью противовоздушную систему SAMP/T и ракеты к ней. Италия остается надежным партнером Украины и делает все возможное для открытия переговоров о нашем вступлении в ЕС", - отметила Вице-спикер Елена Кондратюк по итогам встречи.