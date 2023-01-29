Италия отказалась дать Украине оружие для наступления, но пообещала защитить независимость

Италия не планирует поставлять Украине наступательное оружие, но помогает с вооружением для обороны, завил глава МИД страны Антонио Таяни. Он сказал, что Италия не воюет с Россией, а помогает украинцам защитить собственную независимость.

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Соответствующие заявления министр иностранных дел страны сделал в эфире вечернего ток-шоу на телеканале Rai. "Мы не воюем с Россией, мы ничего не имеем против русского народа, мы просто защищаем независимость Украины", – цитирует политика La Stampa.

Он назвал ситуацию в Украине сложной и заверил: "Мы все работаем на достижение мира".

"Мы должны сделать все, чтобы гарантировать независимость Украины, это позволило бы Украине сесть за стол мира с россиянами. В конце концов, Зеленскому и Путину придется сесть "за этот стол", – продолжил Таяни.

По его словам, Италия готова помогать ВСУ с оборонным вооружением. "Но никогда не отправим наступательное – мы не находимся в состоянии войны с РФ. Мы только защищаем независимость Украины", – сказал глава итальянского МИД.

Особое внимание, по его мнению, нужно уделить оккупированной Запорожской АЭС, потому что "если ракета прилетит на завод, придет божий гнев". Таджани добавил, что также важно работать над тем, чтобы зерновые коридоры "остались открытыми".

Как писал OBOZREVATEL:

– 27 января глава министерства обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что уже на следующей неделе Рим может объявить о передаче Киеву очередного пакета военной помощи.

– Ранее стало известно, что Италия и Франция завершают подготовку к отправке в Украину новой системы противовоздушной и противоракетной обороны SAMP-T. В Риме при этом намекнули, что не вся их военная помощь на данный момент известна общественности.

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