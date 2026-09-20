"Истинное лицо „русского мира": опубликован доклад ООН о масштабах сексуального насилия в отношении украинцев во время войны"

Среди пострадавших от зафиксированных случаев сексуального насилия во время полномасштабной войны, развязанной РФ, — 16 детей, самому младшему из которых было всего четыре года. Всего речь идет о почти 900 таких случаях в отношении украинцев.

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Об этом написал глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X, комментируя обнародованные ООН данные. Он подчеркнул, что сексуальное насилие и изнасилования используются как оружие войны.

"Настоящее лицо „русского мира" — террор, разрушение и страдания", — подчеркнул Сибига.

По словам министра, обнародованные цифры охватывают лишь те случаи, о которых стало известно и которые удалось задокументировать.

"Это лишь те случаи, о которых было сообщено и которые удалось задокументировать. Реальное число может быть значительно выше. Многие пострадавшие молчат, опасаясь стигматизации", — написал глава МИД.

Он также подчеркнул, что Россия продолжает игнорировать призывы международных институтов предотвращать сексуальное насилие со стороны своих военнослужащих и сотрудников ФСБ.

"Эти военные преступления требуют ещё более решительного ответа. Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности, а пострадавшие – добиться справедливости", – заявил министр.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ООН зафиксировала около 1004 случаев сексуального насилия в контексте полномасштабного вооруженного нападения России на Украину с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2026 года. 89% этих случаев связаны с представителями российских властей, в частности вооруженных сил, пенитенциарной службы и службы национальной безопасности.

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