Иран помогает России вербовать наемников на войну в Украине: СМИ раскрыли подробности

Россия совместно с Ираном активно ведет масштабные операции по привлечению наемников для участия в боевых действиях на стороне российских вооруженных сил. В основном речь идет о гражданах Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, Йемена и других стран региона.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники в спецслужбах.

Согласно полученным данным, Иран и Россия вовлекают в этот процесс даже бывших боевиков ИГИЛ, что вызывает серьезную обеспокоенность экспертов в области безопасности.

Одной из основных причин столь масштабной вербовки считается нехватка личного состава в вооруженных силах. Для привлечения наемников используются как финансовые стимулы, так и обещания предоставления российского гражданства.

Кроме того, для переброски наемников задействуются нелегальные миграционные и торговые маршруты, проходящие по четырем основным направлениям:

Ближний Восток – Иран – Армения – Грузия – Россия Ближний Восток – Иран – Азербайджан – Россия Ближний Восток – Иран – Центральная Азия – Россия Афганистан – Центральная Азия – Россия

В последние дни были зафиксированы случаи задержания нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границы в Армении, Азербайджане и странах Центральной Азии. Их переписка указывает на тесную координацию с российской стороной и получение конкретных обещаний за участие в этом процессе.

Судя по фотодокументам, был задержан гражданин Ирака Амир Висам Джвад, 23 декабря 2006 года рождения, пытавшийся незаконно пересечь территорию одной из указанных стран. Установлено, что наемник был завербован Минобороны РФ для участия в войне против Украины.

Согласно имеющимся данным, гражданин Ирака по предложению сотрудника Минобороны РФ Полины Александровны заключил контракт с министерством для вступления в ряды вооружённой группировки "Багдад".

По условиям контракта, за согласие участвовать в боевых действиях иностранцу первоначально было обещано денежное вознаграждение в размере от 3000 до 8000 долларов, а также предоставление российского гражданства по истечении шести месяцев.