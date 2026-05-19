'Инвестиция в европейскую безопасность': Гринкевич объяснил, почему важно поддерживать Украину

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич отметил, что полномасштабная война, развязанная Россией, продолжается уже пятый год. Все это время Украина демонстрирует чрезвычайную устойчивость и инновации, но ей нужна поддержка, которая также является инвестицией в безопасность Европы.

Киев продолжает делиться с партнерами своим опытом, который был проверен реальными боевыми действиями. Особенно это касается противодействия российским и иранским дронам и ракетам. Об этом Гринкевич сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

"Но Украине нужна постоянная и предсказуемая поддержка со стороны союзников", – подчеркнул он.

Оказание помощи Украине через инициативу США и НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) и другими путями остается критически важным, подчеркнул генерал.

"По PURL – хочу заверить вас, что все, за что заплатили союзники, поступает, включая перехватчики ПВО, которые так срочно нужны украинцам", – сказал он.

Гринкевич подчеркнул, что инвестируя в Украину, союзники не только защищают ее население, критически важную инфраструктуру и поддерживают ее борьбу, но и одновременно делают инвестицию в европейскую безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделить на помощь Украине одинаковые суммы – по 0,25% от собственных ВВП. Таким образом можно будет аккумулировать не десятки миллиардов долларов помощи, как сейчас, а сотни.

