Инвестиции в украинское производство оружия и евроинтеграции: Зеленский прибыл с официальным визитом в Финляндию. Фото

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская во вторник, 18 марта, прилетели в Финляндию с официальным визитом. Глава Украины назвал это государство другом и принципиальным союзником.

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Зеленский сообщил в Telegram о насыщенной программе визита. Будут встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом и первой леди Сюзанн Иннес-Стубб, спикером Юсси Халла-ахо и членами парламента, премьер-министром Петтери Орпо, чиновниками и представителями оборонных компаний.

Среди тем, которые будут обсуждаться:

– оборонная поддержка и инвестиции в производство оружия;

– европейская интеграция Украины;

– финский опыт создания системы гражданской защиты и постройки укрытий;

– усиление санкций против России;

– координация усилий по справедливому завершению войны в Украине.

"Европа должна быть за столом переговоров, и все, что касается безопасности Европы, должно решаться вместе с Европой", – подчеркнул президент.

В программе первой леди – образовательное сотрудничество:

– расширение Коалиции украинских студий и безопасность образовательного пространства;

– обустройство школьных укрытий;

– обмен опытом системы школьного питания;

– встреча с лидерами бизнеса, меценатами и представителями культурного сообщества.

Как ранее писал OBOZ.UA, 13 марта Финляндия подписала новый меморандум о сотрудничестве в области обороны с Украиной и анонсировала 28-й пакет военной помощи. Его стоимость составит около 200 миллионов евро.

Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что Финляндия не будет отправлять в Украину свои войска в качестве гарантии безопасности. Причина, как заявил он, в том, что Финляндия и сама граничит с РФ.

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