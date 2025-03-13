Финляндия анонсировала новый пакет помощи Украине на 200 млн евро

Финляндия подписала новый меморандум о сотрудничестве в области обороны с Украиной и анонсировала 28-й пакет военной помощи, который сейчас ожидает утверждения правительством и президентом страны. Его стоимость составит около 200 миллионов евро.

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Такое решение приняли на состоявшейся 13 марта двусторонней встрече министров обороны Антти Хаккянена и Рустема Умерова. Об этом сообщает оборонное ведомство Финляндии.

Хаккянен отметил, что подробное содержание пакета помощи не будет разглашаться по-прежнему. Однако, по его словам, на этот раз Украина получит артиллерийские боеприпасы, которые сейчас очень нужны.

"Прекрасно, что в нашем государстве есть широкая политическая поддержка и национальное единодушие помощи Украине. Также ценно то, что через программу поддержки промышленности нам удалось объединить поддержку Украины с укреплением внутренней безопасности поставок", — сказал финский министр.

Кроме того, цель меморандума о взаимопонимании между Финляндией и Украиной – углубление оборонного сотрудничества. Сферы более тесного сотрудничества включают вопросы оборонной техники, обмен информацией, исследования и инновационную деятельность и производство боеприпасов, а также оборонно-промышленный проект в Финляндии и Украине.

Украинский министр добавил, что документ определяет ключевые направления совместной работы между странами:

углубление стратегического диалога между оборонными ведомствами;

обмен информацией на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях;

укрепление оборонных возможностей и оперативной совместимости;

развитие сотрудничества в области оборонных технологий, исследований и инноваций;

расширение производства боеприпасов и оборонно-промышленных проектов Украины и Финляндии.

Хаккянен подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину в ее оборонной борьбе более трех лет и остается одной из крупнейших стран поддержки по размеру экономики. При этом страна разделяет взгляд украинцев на российскую угрозу в свете исторического опыта и планирует оказывать помощь Украине.

"Отношения между нашими странами – это не улица с односторонним движением, а взаимовыгодное партнерство. Этот меморандум о взаимопонимании свидетельствует о том, что мы хотим и дальше расширять и углублять это сотрудничество во благо обеих стран", – пояснил он.

По словам чиновника, Вооруженные силы Украины стали одними из самых сильных в Европе за три года войны против России. Поэтому, развивая собственную оборону, европейским странам нужно прислушиваться к Украине и использовать ее опыт.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе Финляндия приняла решение о 27-м пакете военной помощи, компенсационная стоимость которого составила почти 200 миллионов евро. В конце февраля страна обнародовала промышленную программу стоимостью 660 млн евро, в рамках которой для поддержки Украины у финского ОПК будут заказываться новые оборонные материалы. С выполнением последних решений общая стоимость предоставленной Финляндией материальной помощи вырастет до 3,3 млрд. евро.

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